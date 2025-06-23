الإمارات تختتم مشاركتها الناجحة في معرض بكين الدولي للكتاب 2025

اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، مشاركتها في معرض بكين الدولي للكتاب بحصاد ثقافي ثري، حيث نجح جناح "البيت الإماراتي" الذي نظمته سفارة الإمارات في بكين، بمشاركة وزارة الثقافة، في تقديم صورة مشرقة عن الحراك الثقافي والإبداعي في الدولة، وجذب آلاف الزوار من المهتمين بالشأن الثقافي الإماراتي.

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية، أن مشاركة جناح الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب 2025، نجحت في تقديم لمحة شاملة عن الإمارات كدولة رائدة في المجال الثقافي والمعرفي، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الصين.

وأشاد معاليه، بدور الجناح الإمارات في تقدم صورة حية عن التنوع الثقافي والنهضة المعرفية التي تشهدها الدولة، مؤكدا متانة العلاقات الإماراتية الصينية، التي تمتد جذورها في التاريخ وتتطور اليوم في المجالات المختلفة، ومن بينها المجال الثقافي.

وزار "جناح البيت الإماراتي" معالي لي شو لي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس دائرة الدعاية في اللجنة، في خطوة تؤكد عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.

وتجول الضيف في أقسام الجناح المختلفة واستمع إلى شرح مفصل عن أبرز الإصدارات الإماراتية المعروضة، واطلع على نماذج من المشاريع الثقافية المشتركة بين البلدين.

وأشاد لي شو لي، بالتنسيق الرائع للجناح والعرض المبتكر للمحتوى.

يذكر أن المشاركة في المعرض، تأتي في إطار إستراتيجية الإمارات لتعزيز حضورها الثقافي العالمي، وتعميق أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة في المجالات المعرفية والثقافية.

وجذب معرض بكين الدولي للكتاب أكثر من 1700 عارض من 80 دولة ومنطقة، وتم فيه عرض 220 ألف كتاب صيني وأجنبي، إلى جانب تنظيم أكثر من 1000 فعالية ثقافية، وزاره أكثر من 300 ألف شخص من 110 دول ومناطق.