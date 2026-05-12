500 إصدار لمركز أبوظبي للغة العربية في «الدوحة للكتاب»

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية، في الدورة الـ35 من معرض الدوحة الدولي للكتاب، والتي تقام فعالياتها في الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويعرض المركز في جناحه أكثر من 500 إصدار منها 100 عنوان جديد.

ويتيح جناح مركز أبوظبي للغة العربية منصة شاملة في معرض الدوحة للكتاب لروّاد الفكر وعشاق القراءة، للاطلاع على أحدث الإصدارات والترجمات العالمية، التي تشمل مختلف المجالات المعرفية من آداب، وعلوم، وفلسفة، وتاريخ، وكتب الأطفال، وذلك ضمن إصدارات مشاريعه «كلمة» للترجمة، و«إصدارات» للنشر العربي، و«سلسلة البصائر للبحوث والدراسات» وغيرها.

وتنسجم هذه المشاركة مع أهداف المركز الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية، وتفعيل حركة الإبداع الثقافي والفكري العربي، من خلال تسليط الضوء على برامجه الجديدة، ومبادراته المبتكرة، والترويج لإصدارات مشاريعه، وتقديمها إلى مختلف شرائح الجمهور العربي الزائر للمعرض، إلى جانب بحث آفاق التعاون مع الجهات المعنية بصناعة الكتاب والنشر والترجمة والمحتوى الإبداعي، والوقوف على أحدث ما وصلت إليه تقنيات النشر.

ويشارك في الدورة الـ35 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب 36 دولة تمثلها 515 دار نشر وجهة ‌موزعة على 910 أجنحة، ويُعدّ المعرض حدثاً ثقافياً مهماً، يواكب تطلعات العارضين وصناع النشر والأدباء والكتّاب، كما تحظى مبادراته وفعالياته الثقافية باهتمام كبير من مختلف الفئات العمرية، المتطلعة إلى جني العلوم والمعارف.