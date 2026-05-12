متاحف الإمارات تروي ثراء تاريخ الدولة وقيمها المتجذرة

تجارب تفاعلية، وفعاليات ثقافية ثرية تعكس أمجاد الإمارات، وقصص حاضرها المزدهر، تتضمّنها برامج واحتفاليات متاحف الدولة ووجهاتها الإبداعية بمناسبة «اليوم العالمي للمتاحف»، الذي يوافق 18 مايو من كل عام، على رأسها متحف زايد الوطني ومدينة إكسبو دبي ومتحف التاريخ الطبيعي بأبوظبي.

وفي هذا السياق، أعلنت مدينة إكسبو دبي عن فتح أبواب «رؤية دبي» مجاناً للزوار بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف للاستمتاع بتجربة آسرة تروي حكاية دبي وإرثها، ومسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدءاً من 16 ولغاية 18 مايو، إذ يمكن للزوار الاحتفال بروح الانتماء والفخر والاعتزاز بالوطن، والاستمتاع بتجربة «رؤية دبي» المستوحاة من القيم الإماراتية الأصيلة، والتي تسلط الضوء على محطات بين الماضي والحاضر ومسيرة قيادتها الحكيمة، ورسالة دبي التي تحولت من مدينة صغيرة على ساحل الخليج العربي إلى نموذج رائد عالمياً.

ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع شعار اليوم العالمي للمتاحف لعام 2026 «المتاحف توحّد عالماً مُنقسِماً»، وينطلق ضمن مساعي مدينة إكسبو دبي التي تركز على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء والولاء الوطني، لتترك أثراً يربط الزوار بإرث الأمة وقيمها المتجذرة في مجتمعنا.

كما سيفتح متحف إكسبو 2020 أبوابه للزوار مجاناً ليعرفهم ببعض أبرز المحطات في هذا الحدث الرائد.

وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: «تجسد تجربة «رؤية دبي» توثيقاً لمسيرة تطور دبي ورسالة تكّرم القيم التي شكّلت ملامح رحلتها الاستثنائية، ورسخّت أسس النهضة الوطنية لدولة الإمارات.

وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، نفخر بمشاركة إرثنا العريق مع كافة أفراد المجتمع، واستحضار مسيرة معرض إكسبو العالمي، لنتعرف معاً على القصص والجانب الإنساني الذي خط تاريخنا الذي لا يزال حتى يومنا هذا يلهم رؤيتنا نحو المستقبل».

برامج ثقافية نوعية بمتحف زايد في اليوم العالمي للمتاحف

ويقدم «رؤية دبي» لزواره تجربة آسرة مستوحاة من كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً»، تصحبهم في مشاهد تحاكي الطبيعة الصحراوية والقيم التي نشأ عليها سموّه، ومن ثم تنتقل بهم إلى محاكاة تخيلية لغرفة سموه التي نشأ فيها في قصر زعبيل، وصولاً إلى معرض يضم مجسماً استثنائياً للحصان الأحبّ إلى قلب سموه «دبي ميلينيوم». وبعدها، يستكشف الزوار دبي القديمة.

وتختتم التجربة بمشاهد تجمع أصوات سكان دبي المتنوعين من كافة المجتمعات، والتي توضح كيف تجسدت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في سياقات الحياة بدبي وكيف شكلت المجتمعات التي تصنع مستقبل المدينة.

ويحتفي متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، باليوم العالمي للمتاحف من خلال برنامج ثقافي بعنوان «عطلات نهاية الأسبوع في متحف زايد الوطني: اليوم العالمي للمتاحف»، وذلك خلال الفترة من يوم السبت 16 مايو إلى يوم الاثنين 18 مايو 2026.

كما يحتفي متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي باليوم العالمي للمتاحف من خلال إتاحة الدخول المجاني لجميع الزوّار خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو، إلى جانب برنامج من التجارب التفاعلية المصممة لمختلف الفئات العمرية، في إطار دوره بوصفه مساحة للتعلّم والاكتشاف، من خلال تقديم تجارب تربط الزوّار بالعلوم بأسلوب مبسّط وجاذب.

وخلال يومي 16 و17 مايو، يمكن للزوّار المشاركة في مجموعة من الورش التفاعلية التي تجمع بين الإبداع والاكتشاف العلمي.