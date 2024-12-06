لوحة فنية «فارغة» بـ 1.5 مليون دولار!

«لوحة قماشية.. فارغة.. لكنها معروضة بمبلغ يتجاوز الـ1.5 مليون دولار، كتقدير أولي». تلك فحوى القصة الغريبة التي تشكل محور نقاشات ومقالات في مواقع فنية عدة خلال هذه الأيام، حيث تعرض دار مزادات في ألمانيا، طبقاً لتقرير في صحيفة نيويورك بوست، لوحة قماشية بيضاء بالكامل للبيع على موقعها الإلكتروني، بتقديرات أولية تتجاوز 1.5 مليون دولار. وستُطرح اللوحة التي تحمل اسم «جنرال 52 × 52» للبيع في دار مزاد «كيترير كونست» ببرلين اليوم وغداً (6 و7 ديسمبر).

وهي عمل للفنان الأمريكي الراحل روبرت رايمان، الذي عُرف بفن البساطة والرسم أحادي اللون والفن المفاهيمي.

وقد أنجز العمل في عام 1970 باستخدام «مينا بيضاء» على قطن ممدود. ورغم أن العمل الفني يظهر كما لو كان فارغاً، إلا أن اللوحة البيضاء بالكامل مع إطار أبيض داكن قليلاً وتم تلوينها باستخدام طلاءات المينا، وهي أنواع تُستخدم عادة في طلاء المعادن.

