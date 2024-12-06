النحل يمنع إضرار الفيلة بالأراضي الزراعية

تعترف المزارعة الكينية تشاريتي موانغومي، وهي تأخذ قسطاً من الراحة في ظل الشجر، بأنها كانت تكره الفيَلة بالماضي.. فكثيراً ما دمرت مزرعتها. إلا أن طنين النحل بالخلف ساعدها على تخفيف حدة عداوتها، حالياً، إذ أصبح وجود خلايا النحل بكثرة في الحقول يخيف الفيلة فيمنعها اقتحامها وإتلاف المزروعات.

