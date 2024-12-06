Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
ثقافة

النحل يمنع إضرار الفيلة بالأراضي الزراعية

undefined's profile picture

أ ف ب

فوي (كينيا)

تعترف المزارعة الكينية تشاريتي موانغومي، وهي تأخذ قسطاً من الراحة في ظل الشجر، بأنها كانت تكره الفيَلة بالماضي.. فكثيراً ما دمرت مزرعتها. إلا أن طنين النحل بالخلف ساعدها على تخفيف حدة عداوتها، حالياً، إذ أصبح وجود خلايا النحل بكثرة في الحقول يخيف الفيلة فيمنعها اقتحامها وإتلاف المزروعات.