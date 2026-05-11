«حي بن يقظان» العزلة كمعمل للحقيقة الوجودية

تتمحور رواية «حي بن يقظان»، لابن طفيل، حول تجربة إنسانية فريدة في جزيرة معزولة، حيث ينمو «حي» بعيداً عن أي مؤثرات اجتماعية أو لغوية، وتبدأ الحكاية من لحظة وعيه الأول ببيئته، حيث تضطره الطبيعة وقسوة الفقد (موت الظبية التي رعته) إلى إعمال عقله لفهم أسرار الحياة والموت، ومن خلال الملاحظة الحسية والتأمل المجرد، يتدرج «حي» في سلم المعرفة؛ من اكتشاف النار والأدوات، إلى فهم قوانين الفلك والكون، وصولاً إلى الاستدلال العقلي على وجود الخالق، إنها رحلة «الفطرة» التي لا تتوقف عند حدود المادة، بل تتجاوزها لتصل إلى أرقى مراتب الكشف الصوفي والاتحاد بالحقيقة المطلقة، وتكتمل هذه الرحلة بلقائه بـ «أبسال»، المسافر الذي علمه اللغة، ليكتشف «حي» أن ما أدركه بعقله المنفرد يتطابق تماماً مع الحقائق التي جاءت بها الشرائع، ما يثبت وحدة الحقيقة وتعدد طرق الوصول إليها.

وفي «أروقة الفلسفة»، لا يمثل كتاب «حي بن يقظان»، لابن طفيل، مجرد سردية كلاسيكية، بل هو «مانيفستو» فلسفي يطرح تساؤلاً راديكالياً: هل العقل البشري «صفحة بيضاء» تحتاج لنقش خارجي، أم أنه كيان مكتفٍ بذاته قادر على فك شيفرة الوجود؟ يضعنا ابن طفيل أمام تجربة «العزلة المطلقة» لحي، التي تتجاوز حالة الاغتراب، لتصبح معملاً لإنتاج الحقيقة، وهنا يطرح سؤال مهم: هل يمكن للوعي أن يدرك «المطلق» دون وسيط لغوي أو نصي مسبق؟

والرواية تؤكد أن الحقيقة تُستنبط عبر جدلية الحس والعقل، لتتجاوز حدود التجربة المباشرة إلى التأمل الميتافيزيقي، ومن هذا المنطلق، يبرز سؤال الأخلاق في غياب «الآخر» الاجتماعي، كيف شيّد «حي» منظومته القيمية في فراغ بشري؟

إن تعاطفه مع الظبية، وإدراكه لحرمة الحياة، يشيران إلى أن الأخلاق «قبلية» وليست مجرد تواضع اجتماعي، والعزلة تتحول من قيد مكاني إلى «فعل تحرر» معرفي، حيث يتجرد العقل من أوهام المجتمع ليواجه عري الحقيقة، ويكتشف قوانين الكون الأخلاقية المتأصلة في الفطرة، إنها رحلة من «الجهل الفطري» إلى الحكمة، حيث يصبح الوجود ذاته هو الكتاب المفتوح الذي يقرأه العقل المتأمل.

إن «حي بن يقظان» يدعونا لإعادة فحص علاقتنا بالمعرفة، فهل نحن أسرى لما نُلقن، أم أننا نملك الجرأة لخوض «عزلة فكرية» نعيد فيها بناء صلتنا بالكون؟ إنه نص خالد يفتح «أروقة» لا نهائية للتأمل في جوهر الوعي الإنساني وقدرته على اجتراح المعنى من صمت الوجود، مؤكداً أن الفلسفة الحقيقية تبدأ حيث ينتهي اليقين المسبق، وحيث يجرؤ العقل على طرح أسئلته الكبرى في مواجهة الكون الفسيح، ليجد إجاباته في أعماق ذاته وفي صفحات الوجود اللامتناهي، وبهذا يجسد هذا العمل خريطة طريق للتنوير الذاتي والبحث عن الحقيقة المطلقة.