«حلم المحيط».. ماسة نادرة بـ 12.8 مليون دولار

أعلنت دار «كريستيز» العالمية للمزادات، عن عرض ماسة «حلم المحيط» النادرة، وهي أكبر ماسة باللون الأزرق المخضر الفريد من فئة «فانسي فيفيد»، تم تسجيلها وتوثيقها من قبل المعهد الأمريكي للأحجار الكريمة (GIA) منذ تأسيسه عام 1931.



ومن المقرر أن تتصدر هذه الجوهرة الاستثنائية مزاد «المجوهرات الراقية»، الذي سيقام في فندق «فور سيزونز دي بيرغ» بجنيف 13 مايو الجاري، حسب موقع «24». وتقدّر القيمة السعرية للماسة حوالي 12.8 مليون دولار.

وتزن الماسة 5.50 قراريط، وتتألق بقطع مثلثي الشكل، يبرز لونها الفريد الذي يجمع بين زرقة المحيط وخضرة الطبيعة، وقد استُخرجت هذه الماسة من حجر خام بلغ وزنه 11.70 قيراطاً في وسط أفريقيا، خلال تسعينيات القرن الماضي. وما يرفع من قيمتها وندرتها، هو تصنيفها من النوع «Ia»، وهو تصنيف يضم أنقى الأحجار الكريمة الطبيعية.