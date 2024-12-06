«سول دي إكس بي» 13 ديسمبر الجاري

ينطلق «سول دي إكس بي»؛ مهرجان الثقافة المعاصرة الرائد على مستوى المنطقة، بين 13 ـ 15 ديسمبر الجاري في حي دبي للتصميم تحت شعار «المزيد من الموسيقى، ساعات أطول، تجارب استثنائية»، ليحتفي بذكرى مرور 12 عاماً على انطلاقه مع مجموعة من الفعاليات الغامرة للعلامات التجارية وبرنامج حافل بالأنشطة ومجموعات الأزياء الحصرية والعروض الموسيقية الفريدة.

ويُقام المهرجان بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، جدول فعاليات دبي وحي دبي للتصميم، ليمنح الجمهور تجربة ثقافية زاخرة بالمواهب العالمية والحوارات البنّاءة والمتاجر المؤقتة لعرض الأزياء ومجموعة من ورش العمل والفعاليات الرياضية والمبتكرة.

وتشهد دورة العام الجاري تعاون المهرجان مع نخبة من العلامات التجارية.

ومن أبرز فعاليات البرنامج: حوارات سول دي إكس بي وDazed،

حيث يستضيف مجموعة من المحادثات والحوارات البنّاءة حول مواضيع الهندسة المعمارية والموسيقى والأزياء والروايات الثقافية، وذلك بمشاركة ألمع الشخصيات من مختلف أنحاء العالم. وتتضمن برامج الحدث عروضاً ملهمة مثل «مفهوم جديد للبناء: الارتقاء بالعمارة وديمومة الأبنية» لسارة بكر، الذي تديره سرّة العيان؛ و«ذا أونلي جود سيستم إز إيه ساوند سيستم» مع أنكل روني وجبر سيلاسي، ويستضيفه جوزيف باتيل.

وستناقش أكاديمية باتا ركائز رؤيتها في تمكين المجتمع خلال عرض «إيتش ون تيتش ون»؛ بينما تخوض إمباير في الأصوات العالمية مع عفكرة كوارتر تونز. كما يضم البرنامج جلسات مميزة مع مبدعين بارزين، مثل سيد شريرام وسانتي وأكالا وباريا فارزانيه وكارتيك كومرا، بهدف استكشاف موضوعات الانتماء والتقاليد والابتكار.

ويوفر هذا التعاون بين سول دي إكس بي وDazed الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة حوار استثنائية للمبدعين والملهمين على حدٍ سواء. وذلك إضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات الأخرى المتنوعة.