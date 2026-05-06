متحف العين في مايو.. تجارب تحتفي بالثقافة والتراث

يقدم متحف العين مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والإبداعية والتفاعلية طوال شهر مايو الجاري، ليمنح الزوار من مختلف الأعمار فرصاً للتفاعل مع التراث واستكشاف أساليب جديدة للتعلم من خلال تجارب عملية مباشرة.

ويحتضن المتحف فعالية «ابدأوا من الجذور» 8 مايو، تتضمن زرع شجرة الغاف في وعاء يمكن تلوينه وتخصيصه، احتفاءً بالشجرة الوطنية لدولة الإمارات والقيم التي تمثلها.

ويستضيف المتحف «اصنع عبقك الخاص» 15 مايو، حيث يصنع المشاركون عطرهم الخاص بطرق تقليدية، من خلال مزج الزيوت الأساسية لابتكار رائحة فريدة.

وفي 22 مايو يقدم المتحف فعالية «تجهيزات العيد»، حيث يقوم المشاركون بتلوين وتزيين مبخرتهم الخاصة وصندوق نقودهم الخاص استعداداً لاحتفالات العيد.

ويحتضن المتحف 3 ورش إبداعية تحتفي بروح العيد والتراث وذلك في 27 مايو.

ويواصل معرض «حارة الحصن» فعالياته على مدار شهر مايو، مسلطاً الضوء على ملامح الحياة التقليدية وروح المجتمع في الأحياء القديمة.

واحتفاءً بيوم المتاحف العالمي، يقدم المتحف برنامجاً يومي 16 و17 مايو، يجمع بين الإبداع والتراث، يشمل تلوين رسوم مستوحاة من مقتنيات المتحف، وإعادة تصميم مجلس تراثي مستوحى من الأبواب الخشبية القديمة، وتصميم شنطة توت مستوحاة من حارة الحصن. إلى جانب تمشية إبداعية خاصة بالمصورين والرسامين.