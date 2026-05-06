«الناشرين الإماراتيين» تناقش خطط عمل 2026

عقدت جمعية الناشرين الإماراتيين اجتماعها العمومي العادي لعام 2026، بحضور أعضاء الجمعية ومجلس إدارتها، إلى جانب مسؤولين من وزارة تمكين المجتمع، وذلك في إطار التزام الجمعية بتعزيز الحوكمة المؤسسية، وترسيخ مبدأ الشفافية والتشاركية في دعم وتطوير قطاع النشر في دولة الإمارات.

وفي مستهل الاجتماع توجه أعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين بالشكر والامتنان إلى الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية للجمعية، على دعمها المتواصل لصناعة النشر والناشرين في دولة الإمارات، وجهودها الفاعلة في تمكين القطاع وتعزيز حضوره محلياً وعالمياً.

وبدأت أعمال الجمعية العمومية بالموافقة على محضر الاجتماع السابق، وتم استعراض واعتماد تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة الجمعية للسنة المنتهية 2025، وما تضمنته من مبادرات وبرامج، أسهمت في تمكين الناشرين، وتعزيز حضورهم على المستويين المحلي والدولي، كما ناقش الحضور واعتمدوا برامج الأنشطة وجدول الفعاليات وخطة العمل المقترحة لعام 2026، والتي تركز على تطوير الخدمات المقدمة للناشرين، وتوسيع نطاق المبادرات المهنية، وتعزيز دور الجمعية في تمكين صناعة النشر وبناء مستقبلها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وشهد الاجتماع أيضاً الموافقة على الميزانية المقترحة للعام الجديد 2026، إلى جانب اعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2025، بما يعكس التزام الجمعية بالعمل وفق أطر مالية وتنظيمية واضحة.

كفاءات وقدرات

وفي خطوة تعكس الحرص على مواصلة رفد المجلس بالكفاءات، وتعزيز قدرته على دعم توجهات الجمعية المستقبلية، أعلنت وزارة تمكين المجتمع عن فوز سلطان سيف المزروعي، مؤسس دار السيف للنشر، عضواً جديداً في مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، وذلك عقب انتهاء عملية التصويت، التي جرت خلال الجمعية العمومية، كما ناقش أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة عدداً من المقترحات المقدمة من الأعضاء، والتي من شأنها الإسهام في تطوير آليات العمل والاستجابة لمتطلبات قطاع النشر، وتضمنت هذه المقترحات مشروعاً لتطوير منصة موثوقة، توفر بيانات ورؤى شاملة، تخدم القرّاء والمؤلفين ودور النشر والجهات الثقافية والتعليمية، فضلاً عن متخذي القرار والمستثمرين في القطاع.

وفي ختام الاجتماع أكدت جمعية الناشرين الإماراتيين أن خطتها لعام 2026 تجسد رؤية دولة الإمارات في الريادة والابتكار، وبناء اقتصاد معرفي مستدام عبر إطلاق مبادرات نوعية، تعزز تنافسية صناعة النشر، وتدعم التحول الرقمي، وتوسّع حضور الناشر الإماراتي في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتميز في النشر.