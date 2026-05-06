شيخة الناخي الشخصية الثقافية لـ«الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية»

أعلن المكتب الثقافي في مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع عن الشخصية الثقافية المكرمة لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية في دورتها الثامنة، وذلك ضمن استعدادات المكتب لتنظيم فعاليات حفل الجائزة.

وأوضحت صالحة عبيد غابش، المستشار الثقافي في المجلس، أن تخصيص فئة «الشخصية الثقافية» هو بمثابة تقدير للإسهامات الأدبية لشخصية نسائية ثقافية من دول مجلس التعاون الخليجي، تركت بصمة وأثراً في المشهد الثقافي الخليجي والعربي.

وأضافت: «تم اختيار الكاتبة الإماراتية شيخة مبارك الناخي، من دولة الإمارات العربية المتحدة، الشخصية الثقافية للدورة الحالية للجائزة، وسيتم تكريمها خلال حفل الجائزة في الثالث والعشرين من شهر يونيو المقبل، وذلك تقديراً لمسيرتها الحافلة بالإبداع والتميز، ودعمها لدور المرأة الثقافي والأدبي، ومشاركتها الفاعلة في المشهد الثقافي وتفاعلها مع قضايا المجتمع».

تعتبر شيخة مبارك الناخي رائدة القصة القصيرة بدولة الإمارات، عندما نشرت قصتها «الرحيل» في مجلة دبي، وحصلت على جائزة القصة القصيرة من وزارة الشباب الإماراتية، وذلك في السبعينيات، ومن ثم توالى إنتاجها الأدبي، ونشرت مجموعات قصصية عدة، منها مجموعة «الرحيل»، والتي ترجمت للغة الفرنسية، و«رياح الشمال»، و«العزف على أوتار الفرح»، وغيرها من المجموعات القصصية، كما كانت عضواً في هيئة تحرير مجلة «صوت المرأة» الصادرة عن جمعية الاتحاد النسائية في الشارقة، وتولت رئاسة تحرير أول مجلة أطفال في الدولة وهي «الزهور»، إضافة لترؤسها مجلة «أشرعة»، وهي أول مجلة أدبية نسائية، تصدرها رابطة أديبات الإمارات في الشارقة، وقد نشرت مؤخراً كتاب بعنوان «تلك الأيام»، ترصد فيه من خلال سيرتها الذاتية تفاصيل من واقع المجتمع الإماراتي في الشارقة.