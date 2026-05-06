«أبوظبي للغة العربية» يحتفي بـ«الشيخ زايد للكتاب»

في إطار الاحتفالات بمرور عشرين عاماً على تأسيس جائزة الشيخ زايد للكتاب؛ نظم مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع صالون الملتقى الأدبي، فعالية في متحف زايد الوطني، لمناقشة الأعمال الفائزة والمدرجة في القائمة القصيرة للجائزة في دورتها للعام 2026.

وبدأت الفعالية بجلسة افتتاحية تضمنت كلمة عبر الفيديو للدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية والأمين العام للجائزة، رحب خلالها بالحضور، وأثنى على دور الملتقيات الأدبية، ونوادي القراءة، في إثراء الحياة الثقافية، وقال: «نحتفل اليوم بمرور عشرين عاماً على تأسيس جائزة الشيخ زايد للكتاب التي صارت خلال عقدين من عمرها منصة ثقافية دولية مرموقة، شجّعت الأصالة والابتكار، وكرّمت مئات المبدعين».

وناقشت الجلسة الأولى الرواية الفائزة بفرع الآداب للعام 2026 «مواليد حديقة الحيوان» للكاتب المصري أشرف العشماوي، والجلسة الثانية رواية «فورور» للكاتب العراقي نزار عبدالستار. أما الجلسة الثالثة أضاءت على رواية «سر الزعفرانة» للدكتورة بدرية البشر.