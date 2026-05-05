من «النفط الأسود» إلى «النفط الرمادي»كيف تصنع الإمارات اقتصاد المعرفة بوقود الذكاء الاصطناعي؟

بقلم: رحاب عبيد الزعابي (تم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي).

لم تكن قصة دولة الإمارات العربية المتحدة مع «النفط الأسود» مجرد حكاية استخراج وتصدير، بل كانت ملحمة تحويل مورد طبيعي إلى مشروع دولة استثنائي؛ فشيّدت البنية التحتية التي تتسع للحلم، وصاغت تعليماً يستشرف الغد، وبنت مدناً تُدار بعقلية المستقبل. واليوم، وبينما يمر العالم بمنعطف تاريخي تقوده الثورة المعرفية، تبرز الإمارات مجدداً لتطرح تساؤلاً استباقياً بسيطاً في صياغته، عميقاً في نتائجه، ما الوقود الذي سيحملنا إلى المئوية القادمة؟

إن الإجابة لم تعد كامنة في أعماق الأرض، بل في «النفط الرمادي» المتمثل في العقول البشرية، والخوارزميات الذكية، والقدرة الفائقة على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية. هنا، يبرز الذكاء الاصطناعي ليس كأداة تقنية عابرة، بل كمحرك جديد للإنتاج، بحيث يختصر الزمن بين الفكرة وتطبيقها، ويضاعف قدرة الإنسان على الابتكار والسيادة الرقمية.

الذكاء الاصطناعي، والذي يعتبر التقنية الأكثر تأثيراً، يخضع لمنطق يشبه في جوهره صناعة النفط التقليدية. فإن تحويل هذا «الوقود الرمادي» إلى طاقة محركة للدولة يحتاج إلى ثلاثة أركان، الركن الأول البيانات والتي تعتبر «النفط الخام» في العصر الرقمي، ثم الحوسبة والتي تمثل «المصافي» التي تعالج هذا الخام، وأخيراً الحوكمة وهي معيار الجودة والثقة التي تدار به المنظومة.

ومن يملك هذه المعادلة، يملك القدرة على بناء اقتصاد معرفة لا يكتفي بالاستهلاك، بل يتحول إلى منتج ومصدّر للابتكار.

اقتصاد المعرفة ليس شعاراً جذاباً يُرفع في المؤتمرات، بل هو تحول جذري في طريقة صنع الثروة.

بينما الاقتصاد التقليدي يقيس القوة بما تملكه الدول من موارد طبيعية، فإن اقتصاد المعرفة يقيس القوة بما تملكه الدول من قدرة على الابتكار المستمر من خلال جامعات بحثية، ورأس مال بشري متقدم، ومنظومة تشريعات مرنة، وبيئة أعمال تحتضن المخاطرة المحسوبة، وثقافة مجتمعية تقدّر العلم وتمنحه مكانته.

النفط الرمادي هنا ليس ذكاءً فردياً فقط، بل نظام وطني يحول العقول إلى أصول منتجة. فحين يصبح التعلم مستمراً، والبحث العلمي مرتبطاً بالاقتصاد، وريادة الأعمال مساراً حقيقياً، تتحول المعرفة من «قيمة معنوية» إلى قيمة قابلة للقياس كمنتجات، وخدمات، وشركات، وفرص عمل نوعية، وميزة تنافسية دولية.

البيانات.. خام القرن الجديد

لا يمكن أن يقوم اقتصاد للذكاء الاصطناعي بدون بيانات؛ فهي المادة الأولية التي يتغذى عليها النظام ليتعلم ويتنبأ ويتحسن. غير أن قيمة البيانات لا تأتي من كثرتها، بل من جودتها التي تعتمد على الدقة، والحداثة، والتكامل، وتمثيل عادل للواقع دون تحيز. فالخوارزمية مهما بلغت قوتها، إن غذّيتها ببيانات مشوشة فستنتج قراراً مشوشاً، وإن غذّيتها ببيانات متحيزة فستعيد إنتاج التحيز بصورة «علمية» مضللة.

ومن هنا تظهر المعضلة الأهم، ألا وهي كيف نخلق وفرة في البيانات دون أن نكسر الثقة؟ وكيف نفتح مسارات الابتكار دون أن نفتح أبواب المخاطر؟ إن الإجابة ليست تقنية فقط، بل هي مؤسسية وثقافية أيضاً. تحتاج إلى معايير صارمة لجمع البيانات وتدقيقها وتحديثها، وكذلك تحتاج إلى تصميم يضمن أن جمع البيانات يخدم هدفاً واضحاً ولا يتحول إلى تكديس لا ضرورة له.

كما تحتاج إلى أدوات حماية مثل إخفاء الهوية وتقليل البيانات إلى الحد الأدنى المطلوب، وإدارة الصلاحيات بحيث لا تتحول البيانات إلى «ثغرة» تبتلع الأمن والسمعة معاً.

الحوسبة... المصفاة التي تحوّل الخام إلى قيمة

كما لا يكفي وجود النفط الخام بلا مصافٍ، لا تكفي البيانات بلا حوسبة قادرة على تحويلها إلى نماذج وتطبيقات وقرارات. الحوسبة هي «مصافي العصر» تتمثل في سحابة موثوقة، ومراكز بيانات قوية، ومعالجات متقدمة، وشبكات عالية الكفاءة، ومنظومات أمن سيبراني تحمي العمليات من الاختراق والتلاعب.

في زمن الذكاء الاصطناعي، تصبح القدرة الحاسوبية جزءاً من القوة الوطنية؛ لأنها تحدد من يستطيع التدريب والتطوير والاستضافة بسرعة، ومن يظل مستهلكاً ينتظر ما يقدمه الآخرون. والأهم أن الحوسبة تمس الاقتصاد مباشرة، حيث إن كل قرار محسّن يعني تقليلاً للهدر، وكل عملية مؤتمتة تعني رفعاً للكفاءة، وكل نموذج تنبؤي دقيق يعني جودة أعلى في التخطيط.

غير أن هذه المصفاة لها كلفة وتحدٍ مزدوج، ألا وهي الاستهلاك العالي للطاقة والحاجة إلى تشغيل مستمر ومستقر. لذلك، فإن الاقتصاد المعرفي الذكي ليس بناء الحوسبة كمجرد توسع رقمي، بل بناؤها على معادلة مكتملة تتمثل في القوة والكفاءة والاستدامة. فالمعرفة لا ينبغي أن تأتي على حساب البيئة، بل يمكن للحوسبة نفسها أن تصبح ساحة ابتكار في الترشيد وإدارة الطاقة والتبريد وتطوير البنية الذكية.

الحوكمة.. معيار الجودة الذي يصنع الثقة

إن الاقتصاد بطبيعة الحال يحتاج إلى سوق، وأي سوق يحتاج إلى ثقة. وحين تدخل الخوارزميات في تفاصيل الحياة كالتعليم والصحة والتمويل والخدمات، تصبح الحوكمة هي ختم الجودة. الحوكمة تعني من يحاسب؟ من يقرر؟ كيف نراجع قرارات الآلة؟ وكيف نضمن العدالة والشفافية؟

الذكاء الاصطناعي سريع، لكنه ليس معصوماً. قد يخطئ بسبب بيانات ناقصة، أو بسبب تحيز خفي، أو بسبب سوء استخدام. ومن هنا، لا بد أن يبقى الإنسان في النهاية مسؤولاً عن القرار، وأن تكون هناك قدرة مؤسسية على تفسير قرارات النظام وقياسها ومراجعتها.

الحوكمة الفعالة ليست «حاجزاً» أمام الابتكار، بل هي الشرط الذي يجعل الابتكار قابلاً للاستمرار. فهي تضع قواعد للخصوصية، ومعايير للشفافية، وإجراءات للمساءلة، وضوابط للأمان، ومبادئ للإنصاف. والأهم من ذلك أن تتحول هذه المبادئ إلى ثقافة عمل داخل المؤسسات من خلال التدريب، والتدقيق الدوري، وأدلة التشغيل، ومؤشرات الأداء، لا أن تبقى نصوصاً جميلة لا تُختبر على أرض الواقع.

من المختبر إلى السوق.. أين تُصنع القيمة فعلاً؟

القيمة الحقيقية تظهر حين يغادر الذكاء الاصطناعي مختبره إلى قطاعات «تصنع الحياة». في الصحة يمكنه دعم التشخيص المبكر وإدارة الموارد وتحسين تجربة المريض، بشرط حماية البيانات. وفي التعليم يمكنه بناء تعلم شخصي يتكيف مع الطالب ويدعم المعلم بدلاً من استبداله.

وفي الطاقة واللوجستيات يمكنه رفع الكفاءة وتقليل الهدر وتحسين التنبؤ. وفي الخدمات الحكومية يمكنه تحويل الخدمة إلى تجربة ذكية سريعة، مع الحفاظ على الشفافية والعدالة.

غير أن كل هذه المكاسب ستظل ناقصة إن لم تُبنَ على الإنسان. رأس المال البشري هو جوهر النفط الرمادي من مهارات علوم البيانات، وفهم الخوارزميات، والأمن السيبراني، والوعي القانوني والأخلاقي.

لذلك، فإن اقتصاد المعرفة الحقيقي هو الذي يجعل المدرسة والجامعة وسوق العمل يتحدثون لغة واحدة ألا وهي «مهارات المستقبل» و«التعلم المستمر» و«الابتكار كوظيفة وطنية».

خاتمة

التحول من النفط الأسود إلى النفط الرمادي ليس مخاصمة مع الماضي، بل هو امتداد ذكي له. فالدولة التي أتقنت إدارة مورد طبيعي وتوظيفه في بناء مجتمع حديث، قادرة على أن تتقن إدارة مورد غير محدود، وهو المعرفة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بحيث يتحول إلى وقود وطني لصناعة القيمة الوطنية من خلال اقتصاد ينتج، ومجتمع يثق، ودولة تقود.

وفي العالم القادم لن تكون المنافسة بين من يملك أكبر كمية بيانات فحسب، بل بين من يحول البيانات إلى حكمة، والحكمة إلى قرار، والقرار إلى أثر ينفع الإنسان ويصون كرامته.