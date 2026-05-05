تخريج الدفعة الأولى من برنامج إدارة المتاحف

احتفت جامعة زايد وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج إدارة المتاحف والدراسات التقييمية في خطوة تجسد شراكتهما الاستراتيجية الهادفة لإعداد كفاءات إماراتية مؤهلة لتولي أدوار قيادية في المتاحف والمؤسسات الثقافية.

أقيم الحفل في مركز الابتكار بحرم جامعة زايد في دبي بحضور هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» والدكتور كيفن هول مدير جامعة زايد، ومنى فيصل القرق المدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث في «دبي للثقافة» وعدد من المسؤولين والأكاديميين والطلبة المشاركين حيث قدم 10 طلاب مشاريعهم الختامية.

وتم تطوير البرنامج بشكل مشترك بين معهد التعليم المهني والتعلم المستمر وكلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد بالتعاون مع «دبي للثقافة» امتداداً لشراكة أعلنت عام 2025 ويشمل البرنامج التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي.

وأكد كيفن هول حرص الجامعة على تمكين قيادات وطنية قادرة على تطوير القطاع الثقافي.

وأوضحت منى القرق أن البرنامج يعكس التزام «دبي للثقافة» بتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز دور المتاحف في حفظ الهوية الوطنية وتقديمها بصيغ معاصرة.