«كتاب» تضيء «الاحتفاء البولندي بالشارقة»

تناولت مجلة «كتاب» في عددها الـ 91، احتفاء بولندا بالشارقة «ضيف شرف» معرض وارسو الدولي للكتاب، الذي يقام من 28 حتى 31 مايو الجاري.

ونشرت المجلة التي تصدر شهرياً عن هيئة الشارقة للكتاب، دراسة عن الشاعرة البولندية الشهيرة كريستينا ميووبندسكا (1932 – 2025) التي تصدرت صورتها الغلاف. كما نشرت تقريراً عن برنامج المشاركة الذي يعكس المكانة العالمية للشارقة، ويشارك فيه 50 كاتباً إماراتياً وبولندياً.

وفي الافتتاحية، كتب أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير المجلة، مقالاً بعنوان «احتفاء بولندي يليق بالشارقة»، قال فيه: «احتفت دول كثيرة بالشارقة ومشروعها الثقافي الذي يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منذ خمسة عقود، وفق رؤيته الحكيمة والبعيدة المدى، فهو المثقف، والمؤرخ، والمؤلف الذي رأى منذ البدء أن الكتاب يضيء العقول والقلوب، وأن الكتاب جسر تعارف وتآلف ومحبة وتعاون وشراكة بين الشعوب».

وأضاف: «بتوجيهات من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أعددنا برنامجاً لمشاركة الشارقة في التظاهرة الثقافية البولندية، يعبّر عن المكانة الثقافية العالمية لإمارة الشارقة، ويعبّر عن هوية ثقافتنا العربية، ويعبّر عن جوهر الثقافة في بناء جسور الحوار بين الشعوب».

ووصف أحمد العامري برنامج مشاركة الشارقة في بولندا التي حاز خمسة من أدبائها جائزة نوبل للأدب، بأنه «يجسّد صورة الإمارة المشرقة، ويجسد عمق الثقافة العربية، كما يجسّد روح التآخي الثقافي».

وتضمن العدد حواراً مع الكاتب الكاميروني أمبرواز كوم، وحواراً مع الشاعر الإماراتي عبد الله الهدية، ومقالات ودراسات تناولت الأدب الكابوسي، والرواية التاريخية. فضلاً عن مقال عن احتفاء مدينة قرطبة الإسبانية بالذكرى الـ 900 لميلاد الفيلسوف الأندلسي ابن رشد.