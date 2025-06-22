تجربة النشر الإماراتية تحط في «بكين للكتاب»

تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين، ممثلة بنخبة من دور النشر الإماراتية الراسخة والناشئة، في معرض بكين الدولي للكتاب 2025، مسلطة الضوء على تجربة دولة الإمارات في تطوير صناعة النشر، خصوصاً في مجال كتب الأطفال والمحتوى التربوي المبتكر.

وتأتي المشاركة في هذا المعرض، الذي يعد أكبر منصة لتبادل حقوق النشر في آسيا وثاني أكبر معرض للكتاب على مستوى العالم، في إطار التزام الجمعية بتمكين صناع النشر الإماراتيين، وتوسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز الحضور الإماراتي على ساحة النشر العالمية.

وتمثل منصة الجمعية في المعرض واجهة نابضة لمشهد النشر المحلي؛ إذ تجمع بين خبرات راسخة وأصوات شابة في مجال أدب الطفل والنشر التربوي، منها ناشرون من خريجي برنامج «انشر» الذي تم إطلاقه لدعم الجيل الجديد من رواد صناعة النشر في الدولة، وتوفير الدعم المهني والتقني لهم.

وعلى مدار فترة المعرض، تضمن برنامج الجمعية المشاركة في مجموعة من الفعاليات النوعية إلى تجمع صناع المحتوى والنشر من الإمارات والصين، أبرزها منتدى كتب الأطفال العالمي 2025 الذي يركز على موضوع «الابتكار المتكامل في كتب الأطفال في ظل الظروف الجديدة»، حيث تشارك الجمعية تجربة الإمارات في دعم صناعة الكتب، لا سيما كتب الأطفال وتنمية العقول الناشئة.

وفي تعليقه على هذه المشاركة، أكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين أن حضور مثل هذه المعارض الدولية الكبرى يمثل فرصة استراتيجية لتبادل الحقوق وتوسيع العلاقات المهنية واستكشاف أسواق جديدة للمحتوى الإماراتي والعربي.

وأوضح: «مشاركتنا في معرض بكين تمثل امتداداً لرؤية دولة الإمارات في دعم الصناعات الإبداعية، وخصوصاً النشر، كأداة حيوية لنقل المعرفة وتعزيز الحوار الثقافي. كل مشاركة دولية هي فرصة لنصدر صوتنا الثقافي إلى العالم، ونعكس ما تختزنه الإمارات من طاقات إبداعية حقيقية».