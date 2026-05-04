«المسرح العربي» الـ17 ينطلق في الأردن 10 يناير

أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن تنظيم الدورة السابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي، من 10 إلى 16 يناير المقبل في العاصمة الأردنية عمّان، بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية ونقابة الفنانين الأردنيين.

المهرجان الذي صار موعداً قاراً ومهماً على روزنامة المسرحيين العرب، ويشهد في كل دوراته تنافساً جماليا شديداً على المشاركة في مساريه، وتنافساً على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يحط في الأردن للمرة الثالثة، حيث كانت المرة الأولى في دورته الرابعة عام 2012 والثانية في دورته الثانية عشرة عام 2020، وها هو يعود إليها في دورته السابعة عشرة عام 2027، وسيحمل معه كالعادة حزمة متميزة من الفعاليات الفكرية والنقدية والإعلامية والتدريبية، كما ستأتي عمّان بأفضل العروض المسرحية العربية ومئات المسرحيين العرب من كل أنحاء العالم.

وقال إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: «إننا نعتز بثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، ومباركته عقد الدورة القادمة في الأردن، ولا بد لنا من شكر وتقدير وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة وكذلك نقيب الفنانين الأردنيين د. هاني الجراح على الروح الإيجابية التي عملا بها لتحقيق الاستضافة للمهرجان».

وأضاف: «لقد كانت لنا ومنذ تأسيس الهيئة العربية للمسرح شراكات وتعاون في مجالات مسرحية عديدة مع وزارة الثقافة الأردنية ونقابة الفنانين الأردنيين، نعتز بها ونعتبرها نماذج من الشراكات المثمرة والحيوية، وقد أثبت الفنان الأردني من خلالها أهليتها لتقديم النموذج المشرّف، ومكننا ذلك من تحقيق منعطفات مهمة في مسيرة مهرجاننا».