متحف زايد الوطني يحتفي بفن العازي الأربعاء

في إطار احتفالات متحف زايد الوطني بتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن برنامج «مسيرة الوحدة عبر الزمن» الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 15 مايو الجاري، يقدم الفنان الإماراتي حمد العامري عرضاً تقليدياً لفن العازي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء المقبل.

ويجسّد فن العازي أحد أبرز عناصر التراث الثقافي غير المادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفه أداء شعرياً احتفالياً يعبّر عن قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية الجامعة، ويعكس روح التلاحم والوحدة التي شكّلت جوهر مسيرة القوات المسلحة الإماراتية منذ توحيدها. ويُعرف حمد العامري بتقديم عروض متفرّدة لفن العازي، تستحضر عمق الموروث الإماراتي وأصالته، وتعيد تقديمه برؤية معاصرة تحفظ جوهره الثقافي، وتُعزّز حضوره لدى الأجيال الجديدة. وقد أسهم من خلال مشاركاته الوطنية والثقافية في صون هذا الفن التراثي وترسيخ مكانته بوصفه أحد أبرز التعبيرات الحيّة عن الهوية الوطنية الإماراتية.

ويتضمن «مسيرة الوحدة عبر الزمن» مجموعة معروضات مخصصة، وبرنامجاً ثقافياً متكاملاً يحتفيان بركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية لدولة الإمارات، ويستحضران لحظة تاريخية توحّدت فيها قوات الدولة ضمن كيان واحد.

كما يقدّم المتحف برنامجاً متكاملاً من العروض الأدائية والموسيقية، وورش العمل، والجولات الإرشادية، ما يتيح للزوار استكشاف الأبعاد الوطنية والإنسانية لدور القوات المسلحة الإماراتية، وفهم إسهاماتها الراسخة في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم التلاحم الوطني، وتعزيز مسيرة التنمية في الدولة.

وتتاح فعاليات «مسيرة الوحدة عبر الزمن» مجاناً لجميع حاملي تذاكر المتحف، كما يُمنح حاملو بطاقة حماة الوطن وعائلاتهم دخولاً مجانياً، إلى جانب خصم بنسبة 15% في محل النقوة (باستثناء الكتب والمجوهرات)، وعدد من المطاعم المختارة، بما في ذلك مطعم إرث، ومقهى الغاف، وسدرة آرتيزن، وسافور باي توينز، وركن.