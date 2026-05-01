حفل «حصّنتك يا وطن» في دبي أوبرا

أعلنت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة عن تنظيم حفل موسيقي خاص بعنوان «حصنتك يا وطن»، سيُقام على مسرح دبي أوبرا في 8 مايو 2026، ويقدم للجمهور تجربة موسيقية مشتركة تحتفي بالهوية الوطنية للدولة، وتعزز مشاعر الفخر الوطني. ويقدم الحفل تجربة تفاعلية مشتركة.

ويضم الحفل الموسيقي المرتقب، والذي تقدمه الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات مع الكورال التابع لها، مجموعة من الأغاني التي شكّلت جزءاً من ذاكرتنا الوطنية ورافقت مسيرة الوطن عبر العقود حيث نلتقي مع «دار زايد» على مشاعر الانتماء التي تجمع أبناء الدولة، ونستحضر مع «سوف نحمي الاتحاد» روح المسؤولية والفخر التي تعكس عمق العلاقة بين المجتمع ووطنه. كما يتضمن برنامج الحفل أغنية «رجال والله رجال»، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والتي تحتفي بأولئك الأبطال الذين يتفانون في حماية الوطن، وتُبرز دور القوات المسلحة الإماراتية في الحفاظ على أمنه واستقراره، بجانب أغنية «زانها زايد» التي تعيد إلى الذاكرة قصة التحوّل التي عاشتها الدولة وما زلنا نلمس أثرها في حاضرنا اليوم.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، رئيس مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الثقافة تلعب دوراً محورياً في تعزيز مشاعر الارتباط بالوطن وترسيخ الشعور بالهوية المشتركة، لافتة إلى أن هذا الحفل يعكس الهوية الوطنية للدولة.

من جانبها، قالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا، إن برنامج الحفل يتمحور حول أغنيات راسخة في وجدان الجمهور وذاكرته، وألحان موسيقية يمكنه معرفتها بمجرد سماعه لنغماتها الأولى.