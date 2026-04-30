«دبي الدولي للكتابة» يطلق ورشة متخصصة بالرواية تحت إشراف شهلا العجيلي

أعلن برنامج دبي الدولي للكتابة التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تنظيم ورشة تدريبية لكتابة الرواية للعام 2026 بإشراف الدكتورة شهلا العجيلي، الروائية وأستاذة الأدب العربي الحديث والدراسات الثقافية، لمدة أربعة أشهر بدءاً من أبريل الجاري، حيث قرَّرت إدارة البرنامج توسيع المشاركات من خلال عقد الورشة عن بُعد، وقوفاً على رغبة الكاتبات والكتّاب العرب الشباب الراغبين في الانتساب إلى البرنامج، ليتمكنوا من الانضمام من أي بقعة جغرافية يقيمون فيها. ويأتي ذلك استمراراً لسلسلة الورش التي ينظِّمها البرنامج في عدد من الدول العربية، بهدف توسيع قنوات الدعم والتمكين للشباب العرب أينما كانوا.

نماذج

وتعقد الورشة لهذا العام لقاءات شهرية عن بعد، يتعرف المتدرب خلالها إلى المبادئ الأساسية، ثم المتقدمة، في نظرية الرواية وتحولاتها وعلاقتها بالسياقات الثقافية الاجتماعية، قبل أن يبدأ بالتعرف إلى مدارس كتابة الرواية وعناصرها وأنواعها ومناظير السرد والرؤية وأنواع الشخصيات ونماذجها وعلاقتها بأزمنة الأحداث وأمكنتها.

وأعربت الدكتورة شهلا العجيلي عن سعادتها بالإشراف على ورشة الرواية لهذا العام، مؤكِّدةً أن هذه التجربة تمثل فرصة نوعية لاكتشاف أصوات روائية جديدة وصقلها ضمن إطار منهجي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. وقالت: «نسعى خلال هذه الورشة إلى مرافقة المتدربين خطوة بخطوة في رحلتهم مع كتابة الرواية، بدءاً من بناء الفكرة وتطويرها، وصولاً إلى إنجاز نص متكامل يمتلك مقومات فنية وجمالية حقيقية. كما نحرص على خلق بيئة تفاعلية تتيح تبادل الخبرات والرؤى، بما يعزز وعي المشاركين بأدواتهم السردية ويمنحهم الثقة في تطوير مشاريعهم الأدبية الخاصة».

وخلال الورشة، يحضر المتدربون برنامجاً قرائياً، وآخر كتابياً عملياً، تنتج عنهما نصوص مكتملة، وتأخذ إدارة البرنامج على عاتقها نشر الجدير منها ووضعه بين أيدي المتلقين، بعد إجراء عمليات التحرير والتدقيق.