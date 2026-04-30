دبي في مايو.. بانوراما الفنون على مسرح الفرادة والدهشة

باقة متنوعة وفريدة من الفعاليات والتجارب الثقافية والإبداعية تحتضنها دبي في شهر مايو المقبل، حيث كشف جدول فعاليات دبي، المنصّة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن برنامج الأحداث لشهر مايو 2026، والذي يعزّز مشهد قطاع الترفيه المتنامي في دبي من خلال مجموعة متنوعة من التجارب الثقافية، والعروض الحية، والفعاليات الرياضية، والأنشطة المجتمعية، وغيرها الكثير. وتضمن هذه الفعاليات تلبية جميع أذواق الجمهور سواء الراغبين في الاستمتاع بتجارب غامرة أو مبتكرة، أو في قضاء أوقات ممتعة برفقة العائلة والأصدقاء وسط أجواء مفعمة بالتسلية والمرح.

ويأتي في مقدمة الفعاليات المجتمعية، البرامج الخاصة بعيد الأضحى، في مختلف أنحاء الإمارة، حيث يشمل برنامج الاحتفال جميع أنحاء الإمارة مع باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية الحية وعروض التسوق والتجارب العائلية والعروض الثقافية وغيرها ضمن مواقع بارزة في مختلف أنحاء دبي.

كما تستمر برامج موسم الوصل، حتى 2 مايو 2026، في مدينة إكسبو دبي موفرة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتجارب الترفيهية والعائلية الممتعة. وتنظم فعاليات مهرجان ذا جريت آوتدورز، حتى 31 مايو 2026، في مدينة إكسبو دبي. إذ تصم الفعاليات العائلية والترفيهية المميزة في ثلاث وجهات رئيسية في مدينة إكسبو دبي، ويستمتع الضيوف بتشكيلة مميزة من الأنشطة التي تشمل مسار العقبات القابلة للنفخ والألعاب، ومساحات مخصصة للنزهات وأمسيات سينمائية في الهواء الطلق، بالإضافة إلى خيارات تجارب تناول الطعام الخارجية.

شهر السركال للفنون

تقام برامج شهر السركال للفنون، حتى 18 مايو 2026، في السركال أفنيو، إذ يمثل شهر السركال للفنون فعالية فنية إبداعية تسهم في تعزيز نبض الحياة الثقافية والفنية في أرجاء دبي، وستكون الفعالية الوجهة المفضلة لدى عشاق الفنون الراغبين في استكشاف مجموعة واسعة من المعارض الفنية والأعمال الإبداعية وغيرها. وهي تستقطب نخبة من الفنانين المحليين والعالميين ضمن أجواء مفعمة بالرقي والإبداع الفني.

ويضرب معرض آرت دبي، موعداً جديداً مع التميز والإبداع، حيث يحتضن برامج فريدة ترسم خريطة الفنون العالمية باتجاهاتها الأفضل، وذلك خلال الفترة من 15 حتى17 مايو 2026، في مدينة جميرا، إذ يعود المعرض بنسخته العشرين مع مجموعة استثنائية من معارض الفنون الحديثة والمعاصرة لأبرز صالات العرض الشهيرة من مختلف أنحاء العالم.

كما ينظم أسبوع دبي للمطاعم، في الفترة من 1 حتى 17 مايو 2026، في مختلف أنحاء الإمارة، مانحاً عشّاق المأكولات فرصة استكشاف أرقى ما تقدمه دبي من تجارب طهي استثنائية. وتتيح الفعالية قائمة مختارة من الأطباق الشهية، والقوائم المصممة بعناية، إلى جانب عروض مميزة في عدد من أشهر مطاعم الإمارة وأكثرها تميزاً.

«وقّف»

وتقدم أمل طالب عرض «وقّف»، في 1 مايو 2026، على مسرح ميانا، في فندق جميرا بيتش. ويندرج هذا العرض الحي ضمن سلسلة «وقّف» الشهيرة، ويدعو الجمهور إلى أمسية من الترفيه المباشر مع الفنانة أمل طالب، في ليلة كوميدية استثنائية. كما يقام عرض «غوراف غوبتا» في عرض مباشر، في 2 مايو 2026، في قاعة الشيخ راشد، المدرسة الهندية الثانوية، وفيه يقدّم الكوميديان المتميّز غوراف غوبتا عرضه الفكاهي في دبي في ليلة واحدة فقط.

وتنطلق سلسلة حفلات ذا فريدج للموسم الـ 49 في دبي، في 5 و 12 و19 مايو 2026، في السركال أفينيو، في موسمها التاسع والأربعين إلى السركال أفينيو، وتحييها مع مجموعة من الموسيقيين الاستثنائيين، ليقدم هذا العام تجربة موسيقية فريدة تمتد عبر أنماط موسيقية متنوّعة، احتفاء بالمشهد الموسيقي المحلي المفعم بالحيوية الذي تحتضنه دبي. كذلك تقام حفلات «كاندل لايت» في «منتجع ونادي الحبتور للبولو»، في 9 مايو 2026، حيث تنسج الأجواء المضيئة بالشموع ليلة آسرة تحتفي بالموسيقا الكلاسيكية في تجربة أنيقة ومبهرة، مثالية لقضاء أمسية مميزة بصحبة الأحبة والأصدقاء. ويعود أسطورة موسيقى التكنو العالمي كارل كوكس إلى دبي ليشعل الأجواء على مسرح بلايا باتشا في عرض موسيقي استثنائي، في 9 مايو 2026،.

كما ينظم في دبي أوبرا فعاليات عدة، من بينها: عرض «اضحكوا مع «هارش غورال» التاريخ: 10 مايو 2026، في دبي أوبرا، حفل المايسترو الصغير: لقاء مع الآلات الوترية، في دبي أوبرا في 10 مايو، أوتار وأحلام: موزارت وبيتهوفن – روائع فيينا في10 مايو 2026، «نمر» في عرض «فوضى عارمة» في 10 مايو 2026، المايسترو – مسرحية عربية (15 و16 مايو 2026)، حفل راقصة الباليه سفيتلانا زاخاروفا – باليه غابرييل شانيل، في 17 مايو 2026، حفل «لولو سانتوس» في 23 مايو 2026، عرض إيفان فاسيليف – الرقصة الأخيرة، 30 مايو 2026، حفل فني مباشر.