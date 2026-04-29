لطيفة بنت محمد: الإبداع يجمعنا.. ومعاً نكتب فصلاً جديداً من الحكاية

وجّهت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، رسالة إلى كل فنان ومبدع وصاحب فكرة، أكدت فيها أن قيمنا وهويتنا وطموحنا الذي لا يعرف التوقف، راسخة وثابتة تكفل قدرتنا على الثبات والعطاء ونحن نمر بمرحلة تطرح الكثير من التساؤلات، لافتة سموها إلى أن الإبداع يجمعنا ويقودنا في كل مرحلة، إذ إننا لسنا غرباء عن التحديات وفي كل مرة ننهض أقوى وأكثر ترابطاً وإيماناً بأن القادم أجمل.

ودوّنت سموها عبر حساباتها في وسائل التواصل: «الإبداع يجمعنا... ويقودنا في كل مرحلة. ومعاً نكتب فصلاً جديداً من الحكاية».

وأرفقت سموها التدوينة برسالة صوتية ضمن فيديو قالت فيها: «ندرك أننا نمر بمرحلة غير واضحة الملامح تطرح فيها الكثير من التساؤلات، ووسط ذلك يبقى هناك شيء ثابت لا يتغير، قيمنا وهويتنا وطموحنا الذي لا يعرف التوقف. أتوجه إلى مجتمعنا الإبداعي إلى كل فنان ومبدع وصاحب فكرة، دوركم في هذه المرحلة مهم في الاستمرار في أن تكونوا صوتاً يعبر وجسراً يقرب ومساحة تلهم. لسنا غرباء عن التحديات، وفي كل مرة ننهض أقوى وأكثر ترابطاً وإيماناً بأن القادم أجمل».

وأضافت سموها: «نؤمن بكم ونسير معكم يداً بيد لنبقي هذا القطاع قوياً ونابضاً بالحياة. فخورة بكم وبشغفكم وبكل ما تقدمونه من إبداعات تحولون من خلالها التحديات إلى فرص وتزرعون الأمل والجمال في أصعب اللحظات. فلنجعل من هذه المرحلة قصة جديدة نرويها قصة إلهام لا ينطفئ. واصلوا إبداعكم فأنتم الأثر الذي يبقى ونحن معكم، نكمل الطريق سوية بروح واحدة».