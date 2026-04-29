«الأرقام ليست مخيفة» في مكتبة محمد بن راشد

نظّمت مكتبة محمد بن راشد، الجلسة التفاعلية الثانية من سلسلة جلسات إدارة المال التي يقدمها الدكتور أليسيو فاشيا، بعنوان «الأرقام ليست مخيفة كما تبدو». وشهدت الجلسة التي ركّزت على تبسيط المفاهيم الرقمية من خلال طرحها بأسلوب سلس ومدعوم بأمثلة من الحياة اليومية، حضوراً لافتاً من مختلف الفئات العمرية.

وهدفت الجلسة إلى إعادة تشكيل النظرة إلى الأرقام وتحويلها من مصدر للقلق إلى تجربة قائمة على الفهم والاكتشاف والمتعة، من خلال تسليط الضوء على كيفية التعامل مع الأرقام بثقة، بدءاً من كسر الحاجز النفسي المرتبط بالرياضيات، مروراً بتقديم تقنيات ذهنية تساعد على التفكير المنطقي، وصولاً إلى توظيف الألعاب والأنشطة التفاعلية كوسيلة تعليمية فعّالة.

كما أُتيحت للمشاركين فرصة خوض تجارب تطبيقية عززت تفاعلهم، وأسهمت في ترسيخ المفاهيم المطروحة بشكل تدريجي وممتع، ما أسهم في تقريب الفكرة إلى أذهان المشاركين وتعزيز فهمهم بطريقة عملية. وأكدت الجلسة أهمية بناء علاقة إيجابية مع الأرقام منذ سن مبكرة، وأثر هذه الخطوة في تنمية مهارات التحليل واتخاذ القرار في مختلف مجالات الحياة. كما شددت على أن التحديات المرتبطة بالرياضيات لا تعود إلى صعوبة المادة بقدر ما ترتبط بأساليب تقديمها، الأمر الذي يجعل من تطوير طرق التعليم أولوية أساسية. وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة من البرامج النوعية التي تحرص مكتبة محمد بن راشد على تنظيمها، بهدف دعم التعلم المستمر وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التفكير النقدي والتعامل مع المعارف المختلفة بثقة ومرونة.