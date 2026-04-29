سلطان بن أحمد يفتتح معرض المصور العالمي دون ماكلين في أثينا

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في العاصمة اليونانية أثينا معرض المصور العالمي السير دون ماكلين «ما بين الحياة والموت»، والذي يقام بتنظيم جائزة أثينا العالمية للتصوير بالتعاون مع المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر».

وتجول سموه في أروقة المعرض، مستمعاً إلى شرح حول أبرز الأعمال المعروضة التي تمتد على مدى خمسة عقود من مسيرة ماكلين الفنية، مطلعاً سموه على مجموعة من الصور التي توثق لحظات إنسانية قاسية من مناطق النزاع في فيتنام وكمبوديا ولبنان، إلى جانب أعمال أخرى تركز على المشاهد السلمية في الريف الإنجليزي وأفريقيا والهند وإندونيسيا، مشيداً بالرسالة الإنسانية العميقة التي تحملها عدسة ماكلين، والتي تجسد معاناة الإنسان وبطولاته في أبهى صورها.

ويأخذ المعرض زواره في رحلة بصرية عميقة بعنوان «ما بين الحياة والموت»، حيث يقدم مجموعة مختارة من أبرز أعماله التي تجسد معاناة الإنسان وبطولته في آنٍ واحد.

ويُعد السير دون ماكلين أيقونة في عالم التصوير الوثائقي، حيث امتدت مسيرته المهنية لخمسين عاماً قضاها في تغطية الحروب والصراعات الإنسانية. ويمثل التعاون بين المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» الذي ينظمه سنوياً المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجائزة أثينا العالمية للتصوير تأكيداً على الدور الكبير الذي تحمله الصورة في التوثيق ونقل الحقيقة واستحضار البعد الإنساني. وتفضل سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام بإهداء المصور العالمي دون ماكلين نسخة من الإصدار الخاص من كاميرا لايكا فئة «المونوكروم» التي تحمل اسم وشعار الشارقة، والتي تم إصدارها بشكل خاص ومحدود بمناسبة المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر». كما زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي متحف الأكروبوليس في أثينا، متجولاً سموه في قاعات المتحف المختلفة، مستمعاً إلى شرح حول تاريخ المبنى وأهمية موقعه الأثري الفريد الذي يطل على معبد البارثينون.