سيارات ذكية تطلب القهوة وتحجز المطاعم

استعرضت كبرى شركات صناعة السيارات الصينية في معرض بكين الدولي للسيارات الذي افتُتح يوم الجمعة الماضي، أحدث التقنيات في القيادة الذاتية. وشارك في المعرض مئات المصنّعين بأكثر من ألف مركبة، ما يعكس حجم الاستثمار الهائل في التقنيات الحديثة في صناعة السيارات، وتصاعد حدّة المنافسة بين الشركات المُصنّعة.

ووفق ما نشره موقع «24 الإلكتروني»، أعلنت مجموعة «هواوي» للاتصالات عن استثمار ضخم يصل إلى 80 مليار يوان (حوالي 8.7 مليارات جنيه إسترليني) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير برمجيات القيادة الذاتية وقدرات الحوسبة. فيما كشفت شركة «إكس بنج» (Xpeng) عن نموذج ذكاء اصطناعي يتيح للمركبة تنفيذ أوامر معقدة مثل «اركن السيارة قرب مدخل المركز التجاري» بدلاً من تحديد إحداثيات دقيقة. كما قدمت شركة «شاومي» نظام تشغيل مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يسمح للسائقين بحجز المطاعم، وتدوين الملاحظات، وطلب القهوة أثناء القيادة، بل ويمكن للنظام رصد حالات التوتر لدى السائق وتعديل الإضاءة والموسيقى تلقائياً لخلق أجواء مريحة عند الوصول للمنزل. وبلغت مساحة أرض المعرض 380 ألف متر مربع، في مشهد مهيب، حيث توافد مئات الآلاف من المتحمسين لمعاينة آخر التقنيات المعروضة الخاصة بالسيارات الكهربائية وذاتية القيادة.