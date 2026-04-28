لولوة المنصوري مسؤولة تنفيذية للمتابعة باتحاد الكتّاب

أعلن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عن تعيين الأديبة لولوة المنصوري، مسؤولة تنفيذية للمتابعة والتنسيق في الاتحاد، وذلك ضمن جهود الاتحاد لتعزيز العمل الإداري والثقافي وتطوير آليات المتابعة والتنسيق في مختلف الأنشطة والبرامج الثقافية.

وتمتلك الأديبة لولوة المنصوري سجلاً مهماً في المجالين الإداري والثقافي، فقد سبق لها الفوز بعضوية مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات خلال دورته السابقة 2021 – 2024، حيث شغلت خلالها مسؤوليات النشر والتأليف، كما تولت الإشراف على فرع الاتحاد في إمارة رأس الخيمة.

وعلى الصعيد الإبداعي، صدر لها عدد من الأعمال الأدبية، تضمنت ثلاث روايات، منها: خرجنا من ضلع جبل.