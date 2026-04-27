«الأرشيف» يعرّف بالنسخة الـ 2 من مشروع «X71»

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ورشة تعريفية افتراضية لاستعراض النسخة الثانية من المشروع التفاعلي «X71»، الذي يتمحور هذا العام حول «النزهات العائلية»، وذلك في إطار دعم مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة، وتعزيز الترابط المجتمعي في دولة الإمارات.

قدمت الورشة هند الزعابي، من الأرشيف والمكتبة الوطنية، وهدفت إلى استثمار الطاقات والإبداعات الفنية لدى القطاعين التعليمي والمجتمعي، وتشجيع مشاركتهم في مجالات الثقافة الإماراتية والهوية الوطنية، من خلال التعبير بأعمال إبداعية مبتكرة ومتنوعة، تُجمع سنوياً لعرضها وإتاحتها للجمهور بمختلف الصيغ.

ويأتي إطلاق المشروع في دورته الثانية امتداداً لنجاح دورته الأولى، واستجابة لتوجهات الدولة نحو تعزيز الهوية الوطنية والاحتفاء بالثقافة الإماراتية، مستنداً إلى شراكات استراتيجية فاعلة وممارسات مؤسسية مستدامة تسهم في تحقيق أثر ملموس على مستوى الأفراد والمؤسسات، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ ثقافة الأسرة وتعزيز استدامتها.

وسلّطت الورشة الضوء على الركائز الاستراتيجية الثلاث للمشروع، وتشمل تعزيز هوية الأسرة عبر تشجيع المجتمع على تبني عقلية نمو الأسرة، وترسيخ الأسس الأسرية من خلال تهيئة بيئة داعمة لتأسيسها واستدامتها، إضافة إلى تمكين الأسرة عبر دعم الأدوار والعلاقات بما يعزز التماسك المجتمعي.

واستعرضت محاور المشاركة في المشروع، التي تضم «ذاكرة الرحلات»، و«العادات والهوايات»، و«الألبوم العائلي»، و«المخيمات»، و«الترفيه المعاصر»، و«حول الإمارات»، ضمن مجالات إبداعية متعددة.