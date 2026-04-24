«تحدي المدينة» نافذة على عجائب الطبيعة

تفتح دبي باب المشاركة في تحدي طبيعة المدينة الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 27 أبريل الجاري، حيث تدعو السكان إلى اكتشاف الحياة من حولهم وتوثيقها.

ويتولى جناح «تيرّا» في مدينة إكسبو دبي تنظيم المبادرة، حيث ستتحول دبي إلى مختبر طبيعي حيّ، إذ تسهم كل ملاحظة في توثيق بيانات حقيقية يستخدمها العلماء لفهم التنوع البيولوجي وحمايته بصورة أفضل.

ويدعو هذا التحدي جميع الأفراد من مختلف الفئات العمرية لالتقاط صور لمظاهر الحياة الطبيعية من حولهم، بما فيها من نباتات وحيوانات، وتحميلها عبر تطبيق iNaturalist وعلى مدى أربعة أيام.

هذه المبادرة المتاحة للجميع هي فرصة للاستمتاع باللحظات اليومية من نزهات في الحديقة أو على الشاطئ، إلى جانب المساهمة العلمية لإحداث فرق في عالم الطبيعة.

وقالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي لقسم التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: «غالباً ما تُرى المدن عبر عمرانها وبنيانها، بدلاً عن أشكال الحياة التي تنبض فيها. يعيد تحدي طبيعة المدينة تشكيل هذا التصور، مقدماً حلاً للتفاعل مع مظاهر الحياة الطبيعية التي تحيط بنا وترافق تفاصيل الحياة اليومية في المدن».

في العام الماضي من المبادرة، سجّل المشاركون أكثر من 1300 ملاحظة خلال أربعة أيام فقط، مقدمين لمحة عن التنوع البيولوجي في أنحاء المدينة، من المشاهدات المعروفة إلى الاكتشافات غير المتوقعة. من طيور الشمس الأرجوانية واليعاسيب إلى الوزغ الرملي والعقارب وفراشات السلمون العربية، تتنوع الاكتشافات بين المألوف والمدهش.

وخلال يومي 25 و26 أبريل الجاري، يستضيف جناح «تيرّا» كذلك مهرجان «عجائب الطبيعة». يضم المهرجان جولات إرشادية لاستكشاف التنوع البيولوجي كل 30 دقيقة من 16:30 – 18:45، وورشات عمل، ومحاضرات، وأنشطة إبداعية، إلى جانب عروض سينمائية داخلية وسوق بيئي مميز.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، ينطلق «تحدي طبيعة المدينة» ليشمل مشاركات على نطاق أوسع، ليبرز دور المساهمات على مستوى الدولة في توثيق التنوع البيولوجي المحلي وفهمه بشكل أفضل.