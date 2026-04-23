موسم الوصل يستقطب 300 ألف عائلة



يختتم موسم الوصل فعالياته بعد غدٍ، بعد أن قدم على مدى سبعة أشهر العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية والمجتمعية التي شهدت إقبالاً جماهيرياً واسعاً، فيما تشير التقديرات الأولية إلى استقطاب أكثر من 300 ألف عائلة للموسم في دورته الأولى.

ويختتم الموسم السبت بفعالية «مغامرات الصيف المائية»، حيث ستتحول ساحة الوصل الأيقونية إلى ساحة ألعاب مائية ضخمة وتفاعلية في الهواء الطلق، لتقدم للزوار من مختلف الجنسيات فرصة الاستمتاع مع أطفالهم بيوم حافل بالترفيه والموسيقى والمأكولات في أجواء عائلية مليئة بالمرح تحت أكبر قبة عروض تفاعلية غامرة في العالم، في ختامٍ يليق بموسم الوصل ويجسد شعاره «لكل مناسبة احتفال».

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج التنفيذي الإبداعي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: «مع اختتام الدورة الأولى لموسم الوصل، ننظر بفخر واعتزاز لموسم نجحنا من خلاله في تقديم فعاليات استمدت روحها من روح المجتمع الإماراتي الواحد، حيث إننا ورغم التحديات، واصلنا حتى النهاية تنظيم الفعاليات الهادفة، مستلهمين بذلك من توجيهات قيادة دولة الإمارات بتعزيز روح الترابط والمشاركة المجتمعية، وكان الإقبال الكبير على فعالياتنا خلال الأسابيع الأخيرة دليلاً واضحاً على ثقة الزوار بالأجواء الآمنة للدولة، وأيضاً على صواب استراتيجيتنا المتمثلة في الإصرار على الاستمرارية وعدم تأجيل أي من فعالياتنا».

وأضافت: «عندما ننظر إلى الأشهر السبعة الماضية، يسعدنا جداً أن موسم الوصل استطاع تجسيد شعار لكل مناسبة احتفال، حيث تحول إلى وجهة عائلية رائدة، ومكاناً تلتقي فيه الثقافات، ويزدهر فيه الإبداع، وتتحول اللحظات إلى ذكريات راسخة».