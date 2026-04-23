«ليالي الفن».. عروض وحوارات في أجواء نابضة بالحياة

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، مشاركتها في فعاليات النسخة الـ 21 من فعالية «ليالي الفن»، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، وتنطلق اليوم وتستمر حتى 26 أبريل الجاري في «جيت فيلج»، بهدف دعم الفنانين المحليين والعالميين من الرواد والناشئين، ومنحهم مساحة واسعة تحفزهم على التعبير عن رؤاهم الفنية وعرض إبداعاتهم أمام مختلف شرائح المجتمع ووسط أجواء نابضة بالحياة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار مسؤوليات الهيئة ودورها في تمكين القطاع الثقافي والفني، وتصميم برامج وأنشطة متفردة تسهم في تعزيز قوة المشهد الفني المحلي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وستتضمن أجندة فعالية «ليالي الفن» التي تقام بشراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة»، تشكيلة واسعة من العروض الفنية والموسيقية الحية، والأعمال التركيبية، وورش العمل الفنية والترفيهية المتنوعة، والحوارات الثقافية، ما سيتيح للجمهور فرصة التفاعل المباشر مع الإبداع والفنون ضمن أجواء نابضة بالحياة.

وفي إطار جهودها للترويج ودعم النسخة الـ 31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة (ISEA 2026)، الذي تستضيفه دبي خلال نوفمبر المقبل، ستعقد الهيئة في 23 أبريل الجاري، جلسة نقاشية تسلط الضوء على أهمية الحدث الذي سيُقام تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، ويجمع عدداً كبيراً من الفنانين والمصممين والأكاديميين والتقنيين والقيمين وخبراء المتاحف من جميع أنحاء العالم، بهدف استكشاف أبرز التقاطعات بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، واستشراف مستقبل الفنون الرقمية.

وسيشارك في الجلسة، التي ستديرها فاليري هيرينغ-فرانكنسدورف، مديرة الاتصال والشراكات في المؤتمر، كلّ من صالح شكري البريك، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في «دبي للثقافة»، وآنا ليبيديفا، المدير العام لمسرح الفن الرقمي، وبيتر تشاتاناكون، وإسحاق سوليفان، الرئيسان الأكاديميان والفنيان للمؤتمر الدولي للفنون الإلكترونية 2026 من جامعة زايد.

وأشارت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، إلى أهمية أمسيات «ليالي الفن» ودورها في إثراء الحراك الفني المحلي وإبراز قوة المنظومة الإبداعية في دبي، وقالت: تمثل أمسيات «ليالي الفن» منصة حيوية للتعبير الفني وتعزيز التفاعل المجتمعي، وإبراز قوة الفن بوصفه جسراً للتواصل بين الفنانين والجمهور، حيث تسهم في تسليط الضوء على تجارب أصحاب الطاقات الفنية المحلية وإبداعاتهم النوعية في كافة المجالات الثقافية والإبداعية.

ولفتت إلى أن مشاركة الهيئة في الحدث تعكس التزامها بمسؤولياتها الهادفة إلى تعزز الحوار الثقافي وجعل الفن في متناول الجميع، إلى جانب دعم المبدعين والفنانين وتمكينهم من خلال توفير بيئة محفزة تفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتتيح لهم التطور والتواصل وتبادل الخبرات وتوطد علاقات التعاون بين مختلف مكونات القطاع الثقافي، بما يعزز نموه واستدامته.