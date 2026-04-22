إعلان الفائزين بـ«الشارقة للتأليف المسرحي المدرسي»

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة، عن قائمة الفائزين بـ «جائزة الشارقة للتأليف المسرحي المدرسي» لعامي 2025 - 2026، وذلك بعد مراجعة النصوص المقدمة من قبل لجنة تحكيم ضمت الفنانين: عبدالله سعيد بن حيدر، وهيفاء العلي، وحميد فارس.

وأسفرت نتائج المسابقة في فئة «المعلمين والمعلمات» عن فوز المعلم خالد وليد رسلان (مدرسة عبدالله السالم - الإمارات) بالمركز الأول عن نصه «السؤال الأول»، والمعلم أشرف حسني (مدرسة المهارات الحديثة - الإمارات) بالمركز الثاني عن نصه «نداء من الداخل»، بينما حلت المعلمة إيمان حميدو (مدرسة مسافي) في المركز الثالث عن نصها «انتصار». وتبلغ القيمة المادية للمركز الأول في هذه الفئة 50 ألف درهم، وللمركز الثاني 30 ألف درهم، وللثالث 20 ألف درهم.

وفي فئة «الطلبة والطالبات» حازت المركز الأول الطالبة عائشة المزروعي (مدرسة النهضة - عُمان) عن نصها «الغرفة 7»، والطالبة رنيم الحبسي (مدرسة الشموس - عُمان) عن مسرحيتها «محكمة الزمن»، بينما جاءت في المركز الثالث الطالبة حنان سعيد خلفان النقبي (مجمع زايد التعليمي الساف - الإمارات) عن نصها «متجر الذكريات». وتبلغ القيمة المادية للمركز الأول في هذه الفئة 25 ألف درهم، وللثاني 15 ألف درهم، وللثالث 10 آلاف درهم.

ويهدف المهرجان إلى رفد الساحة الفنية بنصوص إبداعية تسهم في بناء جيل مبدع ومتذوق للفنون المسرحية.