لطيفة بنت محمد: حياة الفهد علامة فارقة في ذاكرة الدراما الخليجية والعربية

نعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد الملقبة بـ«سيدة الشاشة الخليجية»، والتي توفيت اليوم عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد معاناة مع المرض.

وأكدت سموها أن الراحلة قامة فنية كبيرة، تركت علامة فارقة في ذاكرة الدراما الخليجية والعربية.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في «تغريدة» على حسابها عبر منصة «إكس» أرفقتها بصورة للفنانة الراحلة: «بخالص التعازي والمواساة نتقدم لعائلة وأصدقاء الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد.. برحيلها نفقد قامة فنية كبيرة، تركت علامة فارقة في ذاكرة الدراما الخليجية والعربية. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.u2028u2028إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى عدد من المسؤولين والمثقفين والفنانين في الإمارات والخليج العربي الفنانة حياة الفهد، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الساحة برحيلها تفقد أيقونة طالما أشعت جمالاً إنسانياً فريداً، ومدرسة جسدت بأعمالها نبض المجتمع الخليجي بكل صدق ومحبة، لافتين إلى أن أثرها الإبداعي سيبقى خالداً في وجدان الأجيال وذكرها الطيب سيبقى حاضراً في القلوب.

قامة فنية استثنائية

وقال معالي عبدالله آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عبر حسابه على منصة «إكس»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نودع اليوم قامة فنية استثنائية، سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد.. فقدنا أيقونة طالما أشعت جمالاً إنسانياً فريداً، ومدرسة جسدت بأعمالها نبض المجتمع الخليجي بكل صدق ومحبة، فكانت صوته الصادق ومرآة واقعه الأصيل على مر العقود». وأضاف: «رحيلها يمثل خسارة كبيرة لإرثنا الثقافي المشترك، لكن أثرها الإبداعي سيبقى خالداً في وجدان الأجيال.. تعازينا الحارة للأشقاء في الكويت، ولأسرة الفقيدة، وللأسرة الفنية العربية في هذا المصاب الجلل.. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جهته دون الفنان حبيب غلوم: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفنانة الكبيرة حياة الفهد‬⁩ في ذمة الله اللهم ارحمها واغفر لها الله يصبر قلوبكم وقلوبنا تعازينا القلبية لأسرتها الكريمة وللأسرة الفنية في ⁧‫الكويت‬⁩ والعالم العربي، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكتب الفنان الكويتي داود حسين: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الأخت الكبيرة حياة الفهد في ذمة الله، إلى جنات الخلد يا أم سوزان».

وغرد الفنان حسين الجسمي: «رحم الله الفنانة القديرة حياة الفهد، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان. خالص التعازي والمواساة للوسط الفني والإعلامي، ذكرها الطيب سيبقى حاضراً في القلوب».

خسارة كبيرة

ودونت الفنانة أحلام: «ورحلت اليوم شخصية فنية استثنائية سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد.. فقدناها اليوم التي شكلت جزءاً كبيراً من ذكرياتنا الجميلة.. رحيلها يمثل خسارة كبيرة لإرثنا الخليجي، لكنها تبقى خالدة في وجدان الأجيال.. تعازينا الحارة للأشقاء في الكويت، ولأسرة الفقيدة، وللأسرة الفنية العربية في هذا المصاب الجلل.. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وعبرت الفنانة هدى حسين عن مواساتها وخالص تعازيها لأسرة الفقيدة ودونت: «‏الفقد مؤلم، لكن العزاء في الدعاء والذكر الطيب، وفي ما تركته الراحلة من أثرٍ ومحبة في القلوب. رحم الله الفقيدة، وأحسن عزاءكم، وجبر قلوبكم».

بصمة كبيرة

وخلال لقاء تلفزيوني أعرب الفنان عبدالرحمن العقل بأنه قد أتيحت له فرصة زيارة «سيدة الشاشة الخليجية» قبل رحيلها بيوم، معرباً بأن الراحلة علم من أعلام دولة الكويت واسمها لن ينسى، مستذكراً أهم الأعمال التي جمعته بها منها «إلى أبي وأمي مع التحية» وغيرها من الأعمال الخالدة، لافتاً إلى أن الراحلة من الشخصيات المحبوبة التي قدمت من أعماق قلبها وإبداعها ما يليق بالدراما والمسرح، مضيفاً: «هي بصمة كبيرة للكويت والخليج والوطن العربي، وأن لقبها بسيدة الشاشة لم يأتِ من فراغ بل من مسيرة عطاء متفانٍ. وذكر العقل مناقب الفنانة ومواقفها الخيّرة لمن هم في داخل الوسط الفني أو خارجه».

وقال الفنان طارق العلي: ‏«انتقلت إلى رحمة الله تعالى الفنانة الغالية سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وتعازينا إلى أسرتها الكريمة وزملاء الدرب ومحبيها والأسرة الفنية الكويتية والخليجية والعربية وأن يلهمهم الصبر والسلوان».

ونعت الفنانة هيفاء حسين الفنانة الراحلة ودونت: ‏«لا حول ولا قوة إلا بالله الوسط الفني يخسر قامة فنية لن تتكرر نعزي أنفسنا وإخواننا في الكويت اللّٰه يرحمها ويسكنها فسيح جناته».

وقال الفنان والملحن الكويتي بشار الشطي: «وفقدنا برحيلك جزءاً جميلاً من الحياة.. رحمك الله تعالى يا أم سوزان وأسكنك فسيح جناته صعب علينا جداً رحيلك والأصعب هو رثائك يا طيبة القلب والروح، أسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان وكل أهلك وأحبابك وجمهورك في شتى بقاع الوطن العربي، وعظم الله أجرنا فيك وستبقين في قلوبنا وذاكرتنا للأبد وستبقى حياتنا فاقدة (حياة) التي لن تتكرر، ولن تغيب عن محيانا ما حيينا».