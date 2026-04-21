«حديث المكتبات».. ثقافة الولاء والانتماء



نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ندوة «ثقافة الولاء والانتماء»، وذلك ضمن مبادرة «حديث المكتبات»، التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، في خطوة تعكس التزام الهيئة بدورها ومسؤولياتها المجتمعية الهادفة إلى نشر ثقافة الولاء وتعزيز شعور الانتماء لدى أفراد المجتمع وترسيخ الهوية الوطنية في نفوسهم.

وشهدت الجلسة، التي عُقدت في متحف الاتحاد، مشاركة كل من الكاتبة الدكتورة مريم سلطان لوتاه، أستاذة مساعدة في قسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات، والكاتبة الدكتورة رفيعة غباش، عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، ومؤسسة متحف المرأة في دبي، والمخرج محمد سعيد حارب، مؤسس «شركة لمترى للإنتاج الفني» ومبتكر شخصيات مسلسل الرسوم المتحركة «فريج»، والشاعرة والكاتبة شيخة المطيري، أمين السر العام باتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، حيث شكلت مساحة حوارية تفاعلية تناولت مفهوم الولاء والانتماء بوصفهما قيماً راسخة تنعكس في سلوكيات الفرد ومواقفه.

كما سلطت الضوء على أهمية تنمية الوعي المجتمعي ودوره في بث الطمأنينة وتعزيز الاستقرار، وركزت على أهمية الولاء بوصفه قيمة أساسية، واستعرضت تجربة محمد سعيد حارب في تجسيد هذه القيم من خلال مسلسل «فريج» كجزء من الثقافة والتقاليد الإماراتية، إلى جانب إبراز دور أفراد المجتمع في التمييز بين الحقائق والشائعات، ومساهمتهم في تقديم صورة إيجابية عن الوطن عبر ممارسات يومية تعكس القيم الأصيلة، كما شهدت الجلسة تفاعلاً من الحضور ومشاركاتهم، وإلقاء قصائد وطنية.

وتأتي هذه الندوة ضمن جهود مبادرة «حديث المكتبات» الهادفة إلى بناء جسور التواصل بين المبدعين والجمهور، وإثراء المشهد الثقافي المحلي، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.