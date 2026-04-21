«خزانة الكتب».. محطات جديدة

يرفد مركز أبوظبي للغة العربية مبادرته النوعية «خزانة الكتب»، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بإصدارات جديدة تستهدف القراء في ثلاث إمارات هي الفجيرة، ورأس الخيمة، وعجمان.

وتستمر مبادرة خزانة الكتب من خلال محطاتها الجديدة، خلال الربع الثاني من عام 2026، في استقطاب جمهور واسع من محبي القراءة، عبر انتشارها المدروس في مواقع حيوية ومتنوعة.

وللمرة الثانية يستضيف «لولو مول» في الفجيرة، فعاليات المبادرة حتى 24 أبريل الجاري، مقدمة لرواده أكثر من 230 عنواناً.

ويستقبل «المنار مول» في رأس الخيمة حتى 30 أبريل الجاري، أكثر من 230 عنواناً. وتختتم خزانة الكتب جولتها في «سيتي لايف التلة مول» في عجمان من 23 أبريل الجاري إلى 10 مايو المقبل، حاملة أكثر من 230 عنواناً.