العقلية.. تسبق اللقطة!

شهر و11 يوماً على إغلاق الدورة الخامسة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والتي تأتي تحت عنوان «الأسرة»، وتشمل 4 محاور متنوعة، يمكن لأي شخص تجاوز 18 عاماً من أي مكان في العالم المشاركة في أي محور مناسب له، ويمكنه أيضاً المشاركة في أكثر من محور وحتى المشاركة في جميع المحاور، مجاناً وبدون أي رسوم.

من خلال الاحتكاك المباشر مع مجتمعات المصورين وعقليات الموهوبين في مجال الفوتوغرافيا نستعرض طريقتين شائعتين في التفكير، تعكسان نوعين من العقليات خلال عملية اتخاذ القرار في المشاركة في هذه الدورة. العقلية الأولى ستتصفّح موقع الجائزة وتطّلع على المسابقات والفائزين، ومن خلال بحث سريع على «هيبا» ستجدها من أكبر الجوائز على مستوى العالم، لتقوم بإنتاج المعادلة التالية: مستوى الجائزة أكبر بكثير من مستوى أعمالي الفوتوغرافية! أنا مجرد مصور مبتدئ في بداية طريقي الفني.. بالتأكيد لا يمكنني منافسة آلاف المصورين من جميع أنحاء العالم! سأبحث عن مسابقة صغيرة متواضعة ومحدودة كي تكون فرصتي أكبر في الفوز.

العقلية الثانية ستتصفّح موقع الجائزة وتطّلع على المسابقات والفائزين، ستتأمّل الأعمال الفائزة وطبيعة أصحابها وملفات لجان التحكيم، ومن خلال بحث سريع على «هيبا» ستجد أغلب الفائزين بالمراكز المتقدّمة والجوائز الكبرى من الهواة، الذين تفرّدوا بأعمال مبهرة قادتهم للفوز، وكانت نقطة تحوّل فارقة في مسيرتهم الفنية، لتقوم بإنتاج المعادلة التالية: أفكار الأعمال الفائزة مُبتكرة وليست مُكرّرة.. ومرتبطة بالموضوع بشكل إبداعي.. لو أحسنت فهم شروط المشاركة واجتهدت فنياً وذهنياً للمشاركة بعمل مختلف ستكون فرصتي كبيرة في الفوز! وبكل حال لن أخسر شيئاً.. على بركة الله.

العقلية تسبق القرار.. العقلية تحسم نوع النتيجة مبكراً

