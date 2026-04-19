لطيفة بنت محمد: تراثنا أمانة نواصل بها مسيرة الإنجاز

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أن تراث الإمارات يحمل حكايات من سبقونا، وأمانة نصونها ونواصل بها مسيرة الإنجاز من أجل الإنسان.

جاء ذلك بمناسبة احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، باليوم العالمي للتراث الذي يصادف 18 أبريل من كل عام.

ودونت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابها في منصة «إكس»: «تراثنا.. حكايات من سبقونا.. وعزيمة من بنوا.. وأمانة نصونها ونواصل بها مسيرة الإنجاز من أجل الإنسان». وأرفقت سموها مع التغريدة مقطع فيديو يسلط الضوء على أهمية التراث، ويبرز جمالياته، ودوره في صون الهوية الوطنية.

من جانبه، قال معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث: إن التراث مسؤولية وطنية نعمل على ترجمتها من خلال جهود متكاملة ترسخ مكانته كإرث إنساني غني ومتجدد، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة. وأكد المزروعي في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتراث، أن الأسرة، بصفتها نواة المجتمع، تعد الحاضنة الأولى للقيم التراثية، بتجسيدها قيم الصبر والصلابة وحسن التدبير والتكيف مع الأزمات والتحديات، لتعزيز الترابط الأسري وحمايته، بما يسهم في نقل الموروث الثقافي.

من جهته، قال عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، إن التراث الإماراتي يشكل ركيزة راسخة لهويتنا الوطنية ومصدر فخر متجدداً للأجيال، وتعزيزه مسؤولية وطنية تتجسد عبر جهود متواصلة ومبادرات نوعية مبتكرة تعنى بتوثيق الإرث وتعزيز حضوره، وتمكن الشباب من الإسهام الفاعل في مسيرة حفظ التراث، بما يرسخ القيم الوطنية ويجعلها حية ومتجددة.