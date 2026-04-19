4 ملايين دولارلقاء منحوتة لهنري مور

تستعد دار «كريستيز» لعرض المجموعة الفنية الخاصة بـ«جوانا كارسون»، عارضة الأزياء الشهيرة والزوجة السابقة لنجم التلفزيون جوني كارسون، في مزاد استثنائي، يجسد ذوقها الرفيع، الذي تشكل بين نيويورك وأوروبا.

وتضم المجموعة، التي جمعها الزوجان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أعمالاً نادرة، تنتمي للمدرستين الانطباعية والحديثة، تبرز من بينها منحوتة «هنري مور» الضخمة، التي كانت تتصدر ردهة منزلها في لوس أنجلوس، والمقدر ثمنها بما يصل إلى 4 ملايين دولار، إلى جانب لوحات بديعة لرواد مثل «بيكااسو» و«ديغا».

وإلى جانب قيمتها الفنية يحمل هذا المزاد بعداً إنسانياً نبيلاً؛ إذ ستخصص عوائده لدعم مؤسسات خيرية وطبية في لوس أنجلوس، تنفيذاً لوصية جوانا، التي رحلت في يوليو من العام الماضي عن عمر ناهز 93 عاماً.