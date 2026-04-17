متحف اللوفر أبوظبي يدعو زائريه للتعرف على القبة الأيقونية

ينظم متحف اللوفر أبوظبي، جولة إرشادية لاستكشاف المتحف عبر طرق جديدة للتفاعل مع الهندسة المعمارية الأيقونية التي يتميز بها، وذلك من خلال تجربة الهندسة المعمارية.

وتشجع التجربة التي تعقد كل يوم سبت، أسبوعياً، على التفاعل مع الفن والتصميم من خلال رحلة تشجع على التأمل، ويقودها مرشدون متخصصون في التعليم، وتقدم رؤية معمقة للأفكار، والتحديات، والابتكارات التي تقف وراء إنشاء المتحف - بدءاً من رمزيته الثقافية وارتباطه الوثيق بالتراث الإماراتي، وصولاً إلى الإنجاز الهندسي المتمثل في تشييده على ضفاف البحر.

وتشمل التجربة سبع محطات حول المتحف، وكذلك جولة خاصة في قبة المتحف الأيقونية، وهو ما يمنح الزوار منظوراً مميزاً للضوء، والمساحة، والتصميم المعماري الدقيق، ويجمع بين السرد القصصي وتعزيز تقدير الجوانب الجمالية في الهندسة المعمارية من خلال نظرة من قرب على أبرز معالم اللوفر أبوظبي.

سيحصل كل زائر على نسخة من كتاب «اللوفر أبوظبي: قصة مشروع معماري»، وذلك لتوفير دعم إضافي وفهم أعمق خلال الزيارة.