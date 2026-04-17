ندوة الثقافة تناقش «دوائر النمل» لعلي عبيد الهاملي



تنظم ندوة الثقافة والعلوم، الاثنين المقبل في تمام الساعة 7:30 مساءً، في مقر الندوة بالممزر، جلسة أدبية حول العمل السردي حكاية «دوائر النمل»، للكاتب علي عبيد الهاملي، تشارك فيها، د. مريم الهاشمي، وعلي عبيد الهاملي، ويديرها د. شاكر نوري. ويأتي تنظيم هذه الجلسة، ضمن برامج الندوة الثقافية.



ويسرد العمل حكايات نملة لم تكن يوماً بطلة خارقة، ولا شخصية أسطورية، بل كانت أقرب إلينا جميعاً مما نظن، موظفة عادية تبدأ نهارها بنشاط وتعود في آخره مثقلة بالتعب، لكنها راضية بما تقدم، معتقدة أن الإخلاص وحده يكفي ليحميها من الظلم، وأن الوفاء للعمل يحفظ مكانتها مهما تغيّرت الظروف.

ولكنها اكتشفت، مثلما اكتشف كثيرون غيرها، أن الواقع لا يجري دائماً كما نتمنى، وأن الأبواب التي ندخلها بصدق ونفس طيّبة قد تُغلق في وجوهنا يوماً دون مقدمات.



جدير بالذكر، أن علي عبيد الهاملي، كاتب وإعلامي إماراتي، وهو نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، كما أنه خريج صحافة وإعلام متخصِّص في الإذاعة والتلفزيون. ويمتلك خبرة طويلة في الإعلام بوجه عام. ولديه مؤلفات وإنجازات كثيرة في ميادين الفكر والأدب والتوثيق.