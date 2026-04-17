«الشارقة للآثار» تقود جهود تطوير «موقع الفاية»

أعدت «هيئة الشارقة للآثار» بالتعاون مع تسع مؤسسات شريكة في حكومة الشارقة خطة عمل لمناقشة ضوابط ومعايير تطوير موقع الفاية للتراث العالمي، وفق معايير علمية تضمن عدم المساس بأصالته، وتلتزم بالمعايير التوجيهية لمركز التراث العالمي لليونسكو، وبالتزامات دولة الإمارات تجاه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول اشتراطات تطوير موقع التراث العالمي نظمتها الهيئة بمقرها على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة 14 - 16 أبريل الجاري بمشاركة ممثلين من الجهات والهيئات والدوائر المعنية بالتطوير والتخطيط والسياحة والثقافة والبيئة. وشهدت الورشة مشاركة مجموعة هيئات وجهات.

واستهدفت الورشة التي قدمتها «إدارة التراث الثقافي المادي» في هيئة الشارقة للآثار تعزيز الوعي بأهمية صون المواقع الأثرية والتراثية وتطوير الممارسات المرتبطة بالحفاظ عليها وإدارتها بشكل مستدام.

وأكد عيسى يوسف، مدير عام «هيئة الشارقة للآثار» أن الورشة أسست لتفاهم مشترك بين الجهات المعنية يضمن أن يبقى أي تطوير مقترناً بصون الموقع والحفاظ عليه وأن تظل الاعتبارات التراثية جزءاً أصيلاً من التخطيط إلى جانب تطوير إطار عملي واضح يحافظ على الموقع، ويعزز القدرة على اتخاذ قرارات تنموية منسجمة مع مكانته العالمية.