3 عقود على افتتاح متحف الشارقة العلمي

تحتفي هيئة الشارقة للمتاحف بمرور 30 عاماً على افتتاح متحف الشارقة العلمي، تحت شعار «ثلاثون عاماً من العطاء العلمي»، وتستحضر هذه المناسبة مسيرة أحد أبرز المراكز العلمية التفاعلية في الدولة منذ افتتاحه في 17 أبريل 1996، ودوره المتواصل في ترسيخ الثقافة العلمية وتعزيز التعلم القائم على التجربة والاكتشاف لدى مختلف فئات المجتمع.

ويأتي الاحتفال تتويجاً لثلاثة عقود من نشر المعرفة العلمية بأساليب مبتكرة تجمع بين التعليم والتجربة التطبيقية.

وينظم متحف الشارقة العلمي، في هذه المناسبة، سلسلة من الفعاليات والبرامج التفاعلية على مدار العام، حيث يخصص لكل شهر موضوعاً علمياً محدداً، وتستهل الفعاليات اعتباراً من 17 أبريل الجاري، متضمنة مبادرات، وورشاً علمية عائلية، ورصداً للأجرام السماوية. وتنطلق خلال شهر مايو المقبل مبادرة «مع الأسرة نحو العلوم».

وقد شهد المتحف تطوراً ملحوظاً في نطاق برامجه ومحتواه العلمي منذ افتتاحه، إذ تبنى منذ انطلاقته نهجاً يقوم على تقديم العلوم بأساليب تفاعلية شيقة تتيح للزوار خوض التجربة العلمية بأنفسهم، وربط المفاهيم النظرية بالحياة العملية، والذي يعكس نجاح برامجه التعليمية واتساع أنشطته التفاعلية.