«421 للفنون» في موسم ربيع 2026: 40 فعالية مفتوحة

يطلق مجمع 421 للفنون برنامجه العام لموسم ربيع 2026 بمقره في ميناء زايد بأبوظبي، وذلك من 30 أبريل إلى 28 يونيو 2026، مقدماً على مدى ثلاثة أشهر أكثر من 40 فعالية، إلى جانب حلقات قراءة وفعاليات عائلية مفتوحة للجمهور.

ويتزامن البرنامج مع معرض «في السنا والموج وما بقى»، الذي يحتفي بالذكرى السنوية العاشرة لمَجمع 421، ويستعرض مسار عقدٍ من الممارسات الفنية في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ويستمر حتى 26 أبريل 2026.

ويقدّم هذا الموسم ستة محاور تؤطّر البرامج العامة في 421، وهي: مختبر الممارسة، ومجلس الكتّاب، والحلقة التأمّلية، وميراث الفنون، والتطوير المهني، والفعاليات الخاصة.

كما يشهد هذا الموسم عودة عدد من البرامج المحورية منها، «بالأقلام» مع سارة عفانة و«حلقة التطريز» مع جوانا بركات، إلى جانب مبادرات بارزة جديدة مثل «مكتبة: حلقة فكر تأمّلي»، التي تشمل منتديات للقراءة والنقاش بشأن البحث الفني والخطاب الثقافي، و«يوم عائلي في 421» يوم 20 يونيو.

فيما تشمل ندوات الاستوديو «أساسيات الطباعة بالريزو» مع دييغو ميندوزا، و«ترجمة ذواتنا وإتقان فن البروش» مع بوبكر بخاري، و«من الرسم إلى النحت» مع حسانة عارف، و«أساسيات كتب الفنان» مع أرنولد باريتو.