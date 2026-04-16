«ألِف» في مدينة إكسبو دبي.. رحلة استكشاف النهضة البشرية

تواصل مدينة إكسبو دبي إثراء تجارب زوارها، حيث يقدم جناح «ألِف» فرصة استثنائية طوال شهر أبريل، إذ يمكن للجميع اكتشاف تاريخ النهضة البشرية ومسيرة التقدم في المنطقة.

تنسج تجربة «ألِف» خيوط الماضي بالمستقبل، في رحلة تمتد من دروب الملاحة الصحراوية القديمة إلى آفاق استكشاف الفضاء. وترتكز هذه التجربة على مسيرة المنطقة في نقل المعرفة عبر العصور ونهج بيت الحكمة، وتنقل الزوار في رحلة عبر الزمن تبين فيها الاكتشافات التي ألهمت الإنجازات المعاصرة، بما فيها مهمة مسبار الأمل وبرنامج الإمارات الوطني للفضاء. ويُعد «ألِف»، الذي يضم أعمالاً فنية ضخمة من تصميم ورشة «ويتا» -المعروفة بأعمالها في فيلم «سيد الخواتم»- مساحة غامرة تتيح للزوار التفاعل مع قصص الصمود والابتكار. ومع تصاعد الاهتمام العالمي باستكشاف الفضاء، مثل بعثات «أرتميس 2»، يُوفّر «ألِف» تجربة غامرة للحواس تدعو للتأمل في رحلتنا الإنسانية المشتركة.

ويعد هذا الشهر فرصة استثنائية لزيارة «ألِف» للمرة الأولى أو لمعاودة الزيارة واكتشافه برؤية جديدة، في تجربة ملهمة للتعرف على نهج التقدم الإنساني عبر العصور.