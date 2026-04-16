21 لوحة نادرة لرينوار للبيع

تعتزم دار «بونهامز» للمزادات تنظيم مزاد إلكتروني تحت عنوان «انطباع يدوم» في الفترة من 10 إلى 20 مايو المقبل، يضم 21 لوحة نادرة للفنان الانطباعي بيير أوغست رينوار.

وتستمد المجموعة أهميتها من مصدرها، حيث تعود للمقتنيات الشخصية لـ«جابرييل رينار»، المربية التاريخية لعائلة رينوار والملهمة التي ظهرت في نحو 200 من أعماله، والتي حافظت عائلتها على هذه الكنوز غير المؤطرة بعيداً عن الأنظار لعقود طويلة. وتتصدر لوحة الطبيعة الصامتة «أزهار» (1887) المعروضات بسعر تقديري يتراوح بين 500 و700 ألف دولار، تليها لوحة «بورتريه جابرييل» (1910) المقدرة بنحو نصف مليون دولار.