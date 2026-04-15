معرض «ولد من النور» ينطلق في دبي

افتُتح معرض «ولد من النور» للفنانة التشكيلية المعاصرة كريستال بشارة، السبت، أمام الجمهور في غاليري «وير هاوس» بمنطقة القوز الإبداعية بدبي، ويستمر حتى 29 أبريل الجاري.

واستقطب حفل الافتتاح حضوراً كبيراً من هواة الفن والمقتنين في دبي. وتم اقتناء أعمال من مجموعة Heart of Chroma في ليلة الافتتاح. يجمع المعرض بين مجموعتين من الأعمال: Starborn Archetypes، وهي سلسلة من 12 عملاً رقمياً تعيد تخيل الأبراج عبر أساطير الإغريق، ومجموعة أخرى تتضمن لوحات مستوحاة من الميثولوجيا. وعبر السلسلتين، تبرز اللغة البصرية لكريستال بشارة، وأنماط نابضة بالحياة تتخلل أشكالاً أحادية اللون.