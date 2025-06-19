تعاون بين أكاديمية دبي للإعلام ومبادرة «أخبار Google»

أعلنت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن انطلاق أولى الورش التدريبية المتخصصة في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع مبادرة «أخبار Google»، وذلك في سياق برنامج تدريبي متكامل، يهدف إلى تمكين الصحافيين والإعلاميين في الإمارات، من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة بفاعلية واحترافية في ممارساتهم الإعلامية اليومية. كما تأتي هذه الخطوة في سياق التعاون المثمر بين الطرفين، الهادف إلى تعزيز كفاءة الإعلاميين، ورفدهم بالمعرفة التطبيقية، التي تواكب متغيرات الإعلام الرقمي ومتطلباته المستقبلية.

وتأتي ورشة العمل في إطار دعم المؤسسة لـ «خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي»، الهادفة إلى تبنّي الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، لتصبح دبي المدينة الأكثر دعماً للاقتصاد، والأفضل توظيفاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والأسرع في تبنّي التطبيقات المتقدمة.

وشهدت الورشة الأولى، التي عُقدت في مقر الأكاديمية، حضوراً لافتاً من موظفي وكوادر مؤسسة دبي للإعلام، إلى جانب إعلاميين وممثلين عن إدارات الاتصال والإعلام في الجهات الإعلامية والحكومية. وقدّمت التدريب كلٌّ من مروة خوست، مديرة التواصل والعلاقات العامة لدى Google في المنطقة، بالتعاون مع باميلا كسرواني، المدربة في مبادرة أخبار Google لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشملت الورشة التي استمرت ثلاث ساعات، تقديم مجموعة من المحاور التقنية المتقدمة، تضمنت مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهندسة الطلبات، إضافة إلى تطبيقات أدوات متطورة، مثل «Gemini» و«NotebookLM» في مجالات تلخيص المستندات، وتحليل المحتوى من مصادر متعددة، وتوليد النصوص والوسائط المتعددة، بما يدعم إنتاج محتوى إعلامي دقيق ومبتكر.

وفي هذا الإطار، أكدت منى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام، أن الشراكة مع Google، تمثل خطوة مهمة ضمن رؤية الأكاديمية لتطوير مهارات الإعلاميين، عبر الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التقنيات الذكية، وقالت: «يمثل إطلاق سلسلة الورش التدريبية تتويجاً لتعاون استراتيجي مع واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا في العالم، ويهدف إلى تأهيل جيل جديد من الإعلاميين القادرين على مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده القطاع».

وأضافت: «نحرص في أكاديمية دبي للإعلام على توفير بيئة تدريب تفاعلية تدمج الجانب المعرفي بالتطبيق العملي، لمساعدة الإعلاميين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مهني وأخلاقي، ما يعزز جودة العمل الإعلامي، ويخدم رسالته المجتمعية».

ومن جانبه، قال مازن صبّاغ، مدير شراكات الأخبار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى Google: «نحن سعداء بالتعاون مجدّداً مع مؤسسة دبي للإعلام، بهدف مشاركة الصحافيين والعاملين في القطاع الإعلامي بالدولة أحدث التقنيات والميزات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكن الاستفادة منها في المجال الإعلامي، مع التركيز على المحتوى المكتوب والمولّد باللغة العربية. هذا التعاون سيشمل تنظيم سلسلة من التدريبات، التي تركّز على أهم المهارات التقنية التي تمكّن الصحافيين من الاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين سير عملهم، وتعزيز إمكانية الوصول والتفاعل مع جمهور أوسع».

ويأتي هذا البرنامج التدريبي، ضمن «مبادرة الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي»، التي أطلقتها أكاديمية دبي للإعلام في أبريل الماضي، خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، وتسعى المبادرة إلى تطوير منظومة متكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة في الإعلام العربي، وتركّز على تمكين اللغة العربية بفروعها ولهجاتها المختلفة، ومراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية، التي تُميز المجتمعات العربية، بما يضمن إنتاج محتوى رقمي يعكس الهوية، ويخاطب الجمهور العربي بخصوصيته واحتياجاته.

وستواصل أكاديمية دبي للإعلام، بالتعاون مع Google، تقديم سلسلة من الورش المتخصصة خلال الأسابيع المقبلة، تغطي العديد من الجوانب المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وتستهدف شريحة أوسع من الصحافيين والمحررين والمحتوى الرقمي.

يُذكر أن أكاديمية دبي للإعلام تُعد مركزاً فكرياً وبحثياً وتدريبياً، ومنصةً للحوار، تركز على استشراف مستقبل الإعلام العربي، من خلال برامج نوعية تعتمد أحدث التقنيات والممارسات، وتسعى إلى تأهيل الكفاءات الإعلامية الوطنية، وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية.