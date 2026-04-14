إعلان الفائزين في «النخلة بألسنة الشعراء» و«في عيون العالم»

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني - ديوان الرئاسة، عن أسماء الفائزين في الدورة العاشرة «2026» من مسابقة «النخلة بألسنة الشعراء»، التي تُنظم برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، في تجسيد حي لدور الثقافة في صون التراث وتعزيز الهوية الوطنية.

وجاءت النتائج على النحو التالي.. الفائزون بالفئة الأولى «الشعر الفصيح» المركز الأول الشاعر مرسي حسن محمد علي، عن قصيدة بعنوان «شيخ القرى» بينما فاز بالمركز الثاني الشاعر حسن عطية حسن جلنبو، عن قصيدة بعنوان «نخلة الخير» والمركز الثالث الشاعرة سمر محلا، عن قصيدة بعنوان «كرامة النخيل».

أما الفائزون بالفئة الثانية «الشعر النبطي» فقد فاز بالمركز الأول الشاعر أحمد ناصر بخيت الوزان، عن قصيدة بعنوان «الشامخ الصامت» والمركز الثاني الشاعر جمعة خلفان سالم الكعبي، عن قصيدة بعنوان «نخلة الكرم»، والمركز الثالث الشاعر عمر رشيد راشد العازمي، عن قصيدة بعنوان «باسقات النخيل».

كما أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عن الفائزين في مسابقة التصوير الدولية «النخلة في عيون العالم» بدورتها السابعة عشرة.

وجاءت النتائج على النحو التالي: الفائزون بالفئة الأولى «نخلة التمر» المركز الأول: المصور حمد الغنبوصي والمركز الثاني المصور سلطان النقيب بينما فاز بالمركز الثالث المصور محمد الجلندي.

أما الفائزون بالفئة الثانية «الإنسان ونخلة التمر» المركز الأول المصور ماجد بن عبيد العامري، والمركز الثاني المصور شيجيث اوندن شيرياس، والمركز الثالث المصور محسن الهاجري.