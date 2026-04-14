متحف العين.. ورش إبداعية وتجارب تفاعلية

أعلن متحف العين عن تنظيم مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والتعليمية خلال شهر أبريل، وتتضمن أجندة الفعاليات باقة متنوعة من الورش الإبداعية والتفاعلية، حيث تتيح للزوّار فرصة التعلم والتجربة في بيئة غنية بالمعرفة والإبداع.

كما يستضيف المتحف المعرض المؤقت «حارة الحصن: ذاكرة المكان والناس»، والذي يسلط الضوء على جوانب من التراث الإماراتي الأصيل، مستعرضاً قصص المكان وسكانه، ومجسداً الروابط العميقة بين الماضي والحاضر.

ويحتضن المتحف «صناعة الكحل العربي» 17 أبريل الجاري، وهي تجربة تفاعلية تستكشف الطرق التقليدية لإعداد الكحل (الإثمد).

ويقدم المتحف ورشة «ورود وتلي» 18 أبريل الجاري، التي تجمع بين تنسيق الزهور وفن التلي، مستوحاة من الحرف الإماراتية التقليدية.

ويحتفي المتحف باليوم العالمي للكتاب 23 أبريل الجاري، ويتضمن الاحتفال قراءة للأطفال وورشة لصناعة الكتب.