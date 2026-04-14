ملتقى أدبي في أبوظبي يناقش روايات «البوكر»

نظم مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع صالون الملتقى الأدبي، ملتقى أدبياً، استضافه متحف اللوفر أبوظبي، لمناقشة أعمال القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، التي حصدتها رواية «أغالب مجرى النهر» لسعيد خطيبي من الجزائر. وشارك في الملتقى 16 نادي قراءة وصالوناً ثقافياً. شهد الملتقى ست جلسات حوارية، استكشفت ملامح السرد العربي المعاصر، من خلال رؤى نقدية معمقة للأعمال المدرجة على القائمة القصيرة، تناولت بنيتها الفنية، وأساليبها السردية، وقضاياها الفكرية، والسياقات الثقافية التي تنتمي إليها.

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «يأتي تنظيم هذا الملتقى، في إطار حرص المركز على تطوير منصات ثقافية نوعية، تسهم في تعميق الحوار الأدبي، وتعزيز حضور الرواية العربية في المشهد الثقافي، وإتاحة مساحات للنقاش والتحليل، تواكب تطور السرد العربي وتنوع تجاربه، بما يدعم أهداف المركز في نشر المعرفة، وتشجيع القراءة، وترسيخ استخدام اللغة العربية».