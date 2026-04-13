هكذا تركض «اللقطة» نحو المصور

ناقشنا في مقال سابق عبارة «الحظ هو التقاء الفرصة مع الاستعداد»، وقمنا بتطويرها لتصبح «النجاح هو التقاء الفرصة مع الاستعداد»، واعتبرنا أن النجاح يطرق أبواب من يبذلون المجهود الكافي لإيصال عناوينهم له ودعوته للزيارة بشكل متكرّر. نصحنا مجتمعات المصورين بأن يكونوا دوماً على أهبة الاستعداد والتحضير والترقّب للفرصة التي قد تأتي في أي وقتٍ وظرف، وهي في الغالب تأتي في أوقاتٍ وظروفٍ غير متوقعة.

المصور اليوناني بانايوتيس زاكسيريس يهوى تصوير طيور البجع الدلماسي قرب بحيرة «كيركيني» في اليونان. ومن الصفات المميزة لهذه الطيور، فضولها الشديد الذي يبلغ ذروته في فصل الشتاء حيث يزداد نشاطها تزامناً مع موسم التكاثر، عندما تكتسي جيوبها بلون أحمر برتقالي داكن.

لكن اللقطة المُباغتة والطريفة حدثت عندما اقترب منه طائر البجع فجأة فاتحاً منقاره على أقصى اتساعه ! في حديثه مع CNN بالعربية، يصف زاكسيريس اللحظة بقوله: كنت على بُعد متر واحد فقط من الطائر، ورغم أني كنت مستعداً لمواجهة قريبة إلا أن لحظة فتح طائر البجع لمنقاره أمام عدستي ذات الزاوية الواسعة كانت بمثابة هدية من الطبيعة.. كانت لحظة مليئة بالأدرينالين.. عندما نظرتُ إلى شاشة الكاميرا ورأيت التفاصيل الدقيقة داخل المنقار، أدركتُ أنّني التقطتُ منظوراً نادراً ما يُرى بالعين المجرّدة، إنها لقطة مقرّبة للغاية تُبرز التفاصيل الدقيقة والألوان الزاهية لجيب الطائر، وهو الجزء الواقع أسفل المنقار الذي يُستخدم لصيد الأسماك والاحتفاظ بها.

هذه الصورة فازت ضمن فئة «الطبيعة المضحكة» في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للطبيعة لعام 2025 (The Nature Photography Contest)، وهذا يُعيدنا للدلالة البليغة للفكرة المذكورة في بداية هذا المقال.

بدون الاستعداد عالي الجودة.. لن تشعر بالفرصة حتى لو كانت أمامك!

